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В Госдуму внесен законопроект о полном госфинансировании производства детского кино

Автор: БК

9 ноября 2022

Документ также определяет понятие «фильма для детей и юношества»

Депутаты Госдумы и сенаторы, в частности главы думских комитетов по культуре и по молодежной политике Елена Ямпольская и Артем Метелев, внесли законопроект о полном госфинансировании производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.

Проектом предлагается внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», включив в действующий перечень проектов, которым выделяется полная господдержка производства и проката, национальные игровые картины для детей.

В документе также определено понятие «фильма для детей и юношества» как «предназначенного для распространения среди детей фильма, соответствующего по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста 18 лет». 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил закрепить законодательные нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения установлен до 30 декабря 2022 года. Правительство при участии Института развития Интернета должно обеспечить регулярное создание востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На эти цели из федерального бюджета будет выделяться по 3,9 млрд рублей ежегодно, начиная с 2023 года.

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