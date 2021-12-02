«Кинопоиск» представил новинки декабря 2021 года

Оригинальные сериалы, кинотеатральные релизы и анимация

• C 2 декабря — «Последний министр» (2 сезон)

Продолжение комедии абсурда Романа Волобуева. Министр Тихомиров продолжает трудиться на благо страны: повышает рождаемость, развивает туризм, запускает ракеты в космос. Но чем смелее инициативы энергичного чиновника, тем сложнее интриги, которые плетутся за его спиной. В Министерстве заводится шпион, верные соратницы начинают перетягивать одеяло на себя, бюрократический мрак сгущается с каждым днем. А хочется просто гулять по бульвару, где мороженка и палатка с шаурмой… В сериале снимались Ян Цапник, Ольга Сутулова, Софья Лебедева, Сергей Епишев, Федор Лавров, Екатерина Вилкова и другие.

Новый сезон «Последнего министра» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон сериала уже доступен на сервисе. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 16 декабря — ЧЕРНАЯ ВДОВА

Наташе Романофф придется вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей, узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты её старые знакомые — Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина, и свести счеты с заклятым врагом. В главных ролях — Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Солнцестояние»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Рэйчел Вайс («Фаворитка»).

Фильм ЧЕРНАЯ ВДОВА будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В декабре — МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

Расширенная версия главного российского супергеройского хита. Новые сцены и диалоги для всех поклонников Игоря Грома – более 20 минут дополнительного времени. Весь Петербург знает майора полиции Игорь Грома как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. В фильме он сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

Расширенная версия фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР будет доступна на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 19 декабря — ФОРСАЖ 9

Начало последней трилогии драйвовой франшизы. Доминик Торетто и его команда снова вступают в борьбу с опаснейшим противником. На месте крушения самолета, перевозившего плененную хакершу, команда обнаруживает загадочное устройство и вскоре сталкивается с самым безбашенным водителем из всех, с кем они имели дело ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Фильм будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 30 декабря — КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ

Эмили Блант и Скала отправляются в дебри Амазонки на круизном пароходе, чтобы отыскать редкий артефакт с магическими целебными свойствами. Доступен в Беларуси и Казахстане.

Фестивальное и авторское кино

• В декабре — «Русские хакеры: Начало»

«Русские хакеры: Начало» — авторский документальный мини-сериал репортера и документалиста Андрея Лошака, который расследует мировой феномен русских хакеров: его зарождение в начале 90-х и развитие в 2010-х. Документальный проект погружается в жизни самых известных хакеров этого времени, воссоздает цепочку событий от преступлений, наказания и до осознания масштаба происходящего. Это игра в кошки-мышки с властями России и США в эру, которая началась, когда еще никто не знал, что интернет-преступления возможны.

«Русские хакеры» будут доступны эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 16 декабря — МЕДЕЯ

Фильм-участник основного конкурса «Кинотавра-2021», лауреат премии за лучшую музыку к фильму, а также приза Молодого жюри на кинофестивале в Локарно. МЕДЕЯ — драма Александра Зельдовича, современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством. Долгожданное воссоединение главной героини с возлюбленным и переезд в Израиль оборачиваются для героя разочарованием, когда он узнает, что ради него она убила собственного брата. В главных ролях — Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Саундтрек был записан с оркестром Теодора Курентзиса.

Фильм МЕДЕЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 30 декабря — НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ

Фильм-участник основного конкурса фестиваля «Кинотавр-2021». Разгар пандемии. Известная актриса Инга Краснова находит у себя на пороге курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Она оставляет его у себя дома: изолирует в маленькой комнате и навещает, надежно упаковавшись в защитный костюм. Все это Инга снимает на фото и видео, ведет прямые эфиры в Instagram — и, как выяснится позже, непроста. Режиссер фильма — Григорий Добрыгин. В главной роли — Ксения Раппопорт.

Фильм НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 9 декабря — МОЛОКО ПТИЦЫ

Фильм-участник основного конкурса «Кинотавра-2021», лауреат премии за лучшую операторскую работу. Шестнадцатилетний Андриан живет в маленьком криминальном городке в Приднестровье. В школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Андриан, когда-то певший в церковном хоре, втайне мечтает уехать в Италию. Но его планам сбыться не суждено. В фильме снимались Виталий Назаренко, Елена Лядова, Камиль Хардин, Влада Ерофеева, Дмитрий Тополь, Илья Кипоренко и другие.

Фильм будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 30 декабря — МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ

Фильм Николая Хомерики, победивший в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр-2021». Подростки Коля и Саша селятся в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию то и дело нарушают ночные кошмары: Саше снится, что на нее надвигается гигантская волна. Герои находят в лесу другой дом и другую пару взрослых, однако безмятежной дружбе домами вскоре приходит конец. В фильме снимались Валерий Степанов, Ольга Бодрова (премия «Кинотавра» за лучшую женскую роль), Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Фильм МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

Новые сезоны популярных сериалов

• До конца декабря — «Беспринципные»

Новые серии второго сезона сериала о неприлично богатых жителях Патриков. Здесь продолжают любить и изменять, зарабатывать и транжирить, уходить в загул и искать просветления. Главный герой Славик разрывается между любовницами и бизнес-аферами, страстно отдаваясь обоим делам. Костик с Ирой обнаруживают, что их сын-подросток знает про секс больше них. Тем временем брак Хадяковых превращается в театр военных действий — Валя мечтает о духовном просветлении, а генерал ревнует и пускает в ход тяжелую артиллерию. Всё так же сложно у Ромы с Верой и у Паши с Юлей: первые не понимают друг друга, а вторые — страдают от безденежья, мечтая выловить золотую рыбку в мутных водах Патриарших прудов.

Новый сезон сериала «Беспринципные» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон сериала также доступен на сервисе по подписке Плюс.

• В декабре — «Трудные подростки» (3 сезона)

Популярный футболист Антон Ковалёв, отсидев два года в тюрьме, выходит на свободу. Карьера разрушена, и от безысходности Ковалев соглашается тренировать команду ребят из центра трудных подростков.

Все сезоны сериала more.tv «Трудные подростки» уже доступны на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В декабре — «Гоморра» (5 сезон)

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами тридцатилетнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано. В новом сезоне главе группировки Дженни предстоит столкнуться с катастрофическими последствиями своих действий. У «Гоморры» высокий зрительский рейтинг (оценка 8 на Кинопоиске, 8,7 на IMDB), сериал входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей сервиса.

Новый сезон сериала more.tv «Гоморра» уже доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие сезоны также доступны на сервисе. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 5 декабря — «Алекс Райдер» (2 сезон)

Экранизация цикла приключенческих романов Энтони Горовица «Громобой». Алексу сказали, что его опекун погиб в автокатастрофе, но это неправда: на самом деле его дядя был шпионом британской разведки МИ-6, и его убили. Потеря агента заводит расследование МИ-6 в тупик, поэтому глава службы идет ва-банк и сообщает Алексу, что тот уже завербован. Вынужденный расследовать гибель дяди, Алекс неохотно берется за дело и под другим именем отправляется в загадочную частную школу «Пойнт Бланк» в Альпах. Во втором сезоне Алекса ждет новая миссия и встреча со старым врагом.

Новый сезон сериала «Алекс Райдер» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон также доступен на сервисе. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В декабре — «История хоррора с Элаем Ротом» (2 и 3 сезоны)

Элай Рот, известный американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр, приглашает в путешествие по истории развития и становления жанра ужасов. Обсуждая различные ключевые особенности фильмов, их главные темы и персонажей с признанными мастерами данного жанра, он пытается выделить основные вехи его развития, понять чем вдохновлялись создатели культовых картин, оценить их влияние на общество, а также найти ответ на свой главный вопрос — почему людей так привлекает страх.

Новые сезоны сериала «История хоррора с Элаем Ротом» будут доступны на Кинопоиске по подписке Плюс. Первый сезон также доступен на сервисе. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 12 декабря — «Святой Майк» (3 сезон)

Продолжение немецкого ремейка американского сериала о священнике-аферисте. Мошенник Майк Шефер, спасаясь от полиции, меняет поддельную форму кондуктора на рясу. Ускользнув от представителей закона, он попадает в руки привратницы местной церкви Марии, которая, встретив его в церковном одеянии, решает, что он — долгожданный новый священник, отец Зандманом. Берлинский уголовник, не крещенный и не обремененный совестью, неожиданно для себя становится пастором церкви в городе Лейтерберг. Шоу входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей Кинопоиска.

Новые серии сериала «Святой Майк» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в коллекции FoxNow. Первые два сезона уже доступны на сервисе. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

Драмы

• С 9 декабря — «Королевская игра»

Вольная экранизация «Шахматной новеллы» Стефана Цвейга. 1938 год, юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением. В главной роли — звезда сериала «Тьма» Оливер Мазуччи.

Фильм «Королевская игра» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В декабре — «Вистинг» (1 и 2 сезоны)

Следователь Уильям Вистинг постоянно берётся за разные сложные и загадочные преступления. Делом чести для него становится поимка американского серийного убийцы, который решает укрыться в норвежской глубинке, городке под названием Ларвик. На помощь Вистингу из США командируют агента ФБР Мэгги Гриффин. В главных ролях — Свен Нордин и Кэрри-Энн Мосс.

Оба сезона сериала «Вистинг» будут доступны эсклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 13 декабря — «Сисси: императрица Австрии»

Мини-сериал по мотивам фильмов 1950-х с Роми Шнайдер о молодости Елизаветы Баварской, будущей императрицы Австрии. Действие разворачивается в середине XIX века: во время семейного отдыха юная Сисси (домашнее прозвище Елизаветы) знакомится со своим будущим мужем Францем Иосифом, уже помолвленным с ее старшей сестрой Еленой. Сочетавшись с ним браком, Сисси начинает новую жизнь при австрийском дворе, однако вскоре понимает, как сильно тяготят ее принятые в австрийской королевской семье порядки и жесткий регламент придворного этикета.

Сериал «Сисси» будет доступен эксклюзивно на Кинопоиске по подписке Плюс. Все 6 шесть серий станут доступны в день премьеры. Доступен в Беларуси и Казахстане.

Взрослая анимация

• В декабре — «Я это уже видел»

Анимационный альманах о жизни в России от кураторов Кинопоиска Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука. «Я это уже видел» состоит из разных скетчей, нарисованных художниками и мультипликаторами со всей России. Герои скетчей иронизируют над злободневными темами, отдельные эпизоды созданы в жанре пародии над популярными мультсериалами для детей. Большинство персонажей проекта озвучивает Сыендук.

Мультсериал «Я это уже видел» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 3 декабря — Корпорация «Санта» / Santa Inc. (1 сезон)

История самой успешной женщины-эльфа на Северном полюсе. Когда главного претендента на должность следующего Санты переманивает Amazon, Кэнди решает исполнить свою мечту и стать первым в истории Санта-Клаусом-женщиной.

Мультсериал «Корпорация “Санта”» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Будет доступен в Казахстане.

Для всей семьи

• С 1 декабря — «Маша и Медведь» (продолжение 5 сезона) + «Маша и Медведь. Песенки для малышей»

Продолжение задорных мультсериалов о непоседливой девочке Маше и ее заботливом друге Медведе. Новый год снова наступил! У Маши есть большой опыт в организации незабываемых праздников, поэтому она берёт дело в свои руки и в этот раз. Ох и натанцуются же все лесные жители!»

Продолжения мультсериалов «Маша и Медведь» и «Маша и Медведь. Песенки для малышей» будут доступны только на Кинопоиске по подписке Плюс. Предыдущие сезоны мультсериала и эпизоды песенок также доступны на сервисе. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 18 декабря — ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но все идет не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

Мультфильм ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 2 декабря — ЛУКА

Сказка о дружбе и летних каникулах на взморье. Мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок. Доступен в Беларуси и Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС МУЛЬТИ С АМЕДИАТЕКОЙ

• С 10 декабря — «И просто так» (1 сезон)

Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и мистер Биг возвращаются спустя двадцать лет! Долгожданное продолжение легендарного «Секса в большом городе».

Сериал «И просто так» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Будет доступен в Казахстане.

• С 8 декабря — «Садоводы» (1 сезон)

Детективный мини-сериал о семейной паре, которую подозревают в убийстве родителей жены. В главных ролях — Оливия Колман и Дэвид Тьюлис.

Сериал «Садоводы» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Будет доступен в Казахстане.

• С 6 декабря — «Пришельцы из прошлого» (2 сезон)

Продолжение сериала о нашествии на современную Норвегию пришельцев из других эпох. Женщина-викинг служит в полиции и на пару с местным детективом ищет убийцу других пришельцев и пытается раскрыть причину их появления.

Новый сезон сериала «Пришельцы из прошлого» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Будет доступен в Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС С MORE.TV

• С 2 декабря — «Ваша честь» (1 сезон)

Российский ремейк одноименного сериала с Брайаном Крэнстоном. Сын судьи из приморского города насмерть сбивает человека, и теперь отцу предстоит решить, сдать сына в полицию или заключить сделку со злом. В роли принципиального судьи — Олег Меньшиков, в роли криминального антагониста — Алексей Серебряков.

Сериал more.tv «Ваша честь» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 17 декабря — «Станция Одиннадцать» (1 сезон)

Экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел о путешествии театральной труппы по постапокалиптической Америке, навсегда изменившейся после разрушительной пандемии. В главных ролях — Маккензи Дэвис и Гаэль Гарсия Берналь.

Сериал more.tv «Станция Одиннадцать» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ

• С 6 декабря — ПОКАЖИ МНЕ ОТЦА

Документальный фильм, исследующий феномен отцовства. Пять личных историй о самых разных отцах — любящих и заботливых, отсутствующих и жестоких. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 9 декабря — ВКУС ЖИЗНИ

Семейная пара готова на все, чтобы их ресторан получил заветную звезду Мишлен. В главных ролях — Катрин Розенталь и Николай Костер-Вальдау. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 14 декабря — МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН

Кэти Митчелл поступает в киношколу на другом конце страны. Родители и младший брат решают отвезти ее туда на машине, но в разгар их путешествия искусственный интеллект начинает восстание машин. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 15 декабря — МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ

Клинт Иствуд в роли пожилого ковбоя, который вызволяет из Мексики дерзкого сына своего босса и по пути домой преподает тому уроки жизни и доброго обращения с людьми. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 16 декабря — КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ

Зои и Бен вместе с другими четырьмя победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Квест стал еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 16 декабря — ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ

Долгожданное продолжение культовой хоррор-франшизы: Майкл Майерс снова на свободе и намерен продолжить кровавую расправу над жителями Хэддонфилда. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 28 декабря — ТРИ СЕМЬИ

Фильм-участник Каннского кинофестиваля, снятый по мотивам романа Эшколя Нево «Три этажа». В центре сюжета — жизнь трех буржуазных семей, занимающих три разных этажа в римском кондоминиуме. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 30 декабря — ТИХИЙ ОМУТ

Отец отправляется из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной за убийство, которого она не совершала. В главных ролях — Мэтт Деймон и Эбигейл Бреслин. Доступен в Беларуси и Казахстане.

Теперь по подписке — фильмы и сериалы, которые ранее были доступны только в магазин:

• С 4 декабря — СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА

Пятая глава кровавой франшизы. Мародеры решают, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Доступен в Беларуси и Казахстане.