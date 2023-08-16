«МегаФон» сократил свою долю в онлайн-кинотеатре Start

Представители компании подтвердили, что продали 5% доли

«МегаФон» сократил свою долю в российском онлайн-кинотеатре Start с 50% до 45%. По сообщению «РБК», соответствующие изменения отражены в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменение долей в головной структуре Start, ООО «Диджитал Медиа Холдинг», произошло 19 апреля 2023 года. За неделю до этого, 12 апреля, «МегаФон» попал в санкционный список США, но в Start настаивают, что сделка не связана с внешними обстоятельствами.

Представители «МегаФона» подтвердили изданию, что действительно продали 5% доли, поскольку посчитали такое распределение участия максимально отражающим взаимоотношения с этим активом, добавив, что Start всегда был для «МегаФона» непрофильным бизнесом. Кому и на каких условиях перешла доля, не уточняется. Пресс-служба Start, в свою очередь, отметила, что компании действовали в рамках изначальных договоренностей.

«МегаФон» приобрел долю в головной структуре Start в октябре 2020 года (тогда оператору отошли 33,8% общества), а в январе 2021-го компания увеличила свою долю до 50%.