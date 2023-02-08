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Минкультуры планирует разработать закон о пресечении пиратского показа фильмов

Автор: БК

8 февраля 2023

Инициатива может затронуть нелегальные копии без прокатного удостоверения

Минкультуры РФ планирует подготовить законопроект, в рамках которого будет пресечено распространение в кинотеатрах пиратских копий фильмов, не имеющих прокатного удостоверения. Об этом сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

«Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы (...) сейчас эта проблема, пресечения пиратских копий, не имеющих прокатных удостоверений, она, действительно, чрезвычайно актуальна и требует своего законодательного решения», — отметила Манилова.

Ранее Минэкономразвития и Минкультуры не поддержали проект «принудительного лицензирования» зарубежных фильмов в кинотеатрах. В свою очередь Минюст предложил расширить данную инициативу на видеосервисы.

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