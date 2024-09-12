top banner

В «Москино» появятся декорации европейских городов

Автор: Илья Кувшинов

12 сентября 2024

Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал ТАСС на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, что в кинопарке «Москино» появятся декорации европейских городов.

«У нас сейчас уже на территории кинопарка строятся декорации средиземноморского города. В следующей очереди будут присутствовать декорации европейских городов, европейских столиц. Соответственно, как наши, так и зарубежные кинопродакшены могут приезжать и снимать у нас Рим, Париж», – заявил он.

По словам Фурсина, цель заключается в том, чтобы создаваемая инфраструктура заместила собой потребность в зарубежных площадках. Это будет дешевле для самих создателей кино и телеконтента, а также сохранит экономику проектов внутри страны.

Напомним, что первая очередь «Москино» была официально открыта 7 сентября.

Фото: официальный сайт «Москино»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Те самые Дэдпул и Росомаха
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Подробнее
Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии
Подробнее
Фильм с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
Подробнее
Байопик «Рыжий» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 сентября 2024 года
Подробнее
Сериал «Комбинация» показал лучший старт для оригинальных проектов Wink в 2024 году
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Любовь зла»
Подробнее
Вторую и третью очереди кинопарка «Москино» откроют до 2030 года
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» продолжает лидировать
Подробнее
Стартовал третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Трасса»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 сентября 2024 года
Подробнее

Новости по теме

Вторую и третью очереди кинопарка «Москино» откроют до 2030 года
Подробнее
В кинопарке «Москино» откроются кинотеатр и фудкорт
Подробнее
Открытие подмосковного города кинолокаций ожидается летом 2022 года
Подробнее
«Москино» временно закрывает кинотеатры в парках Москвы
Подробнее
«Москино» и «Люксор» будут продавать рекламу вместе с «КАРО»
Подробнее