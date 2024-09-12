В «Москино» появятся декорации европейских городов

Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал ТАСС на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, что в кинопарке «Москино» появятся декорации европейских городов.

«У нас сейчас уже на территории кинопарка строятся декорации средиземноморского города. В следующей очереди будут присутствовать декорации европейских городов, европейских столиц. Соответственно, как наши, так и зарубежные кинопродакшены могут приезжать и снимать у нас Рим, Париж», – заявил он.

По словам Фурсина, цель заключается в том, чтобы создаваемая инфраструктура заместила собой потребность в зарубежных площадках. Это будет дешевле для самих создателей кино и телеконтента, а также сохранит экономику проектов внутри страны.

Напомним, что первая очередь «Москино» была официально открыта 7 сентября.

Фото: официальный сайт «Москино»