Вторую и третью очередь кинопарка «Москино» откроют до 2030 года

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» во время концерта по случаю Дня города в парке «Зарядье».

Власти столицы планируют открыть вторую очередь кинопарка до конца 2027 года, а третья очередь будет запущена в 2030 году.

«Ставим себе задачу создать площадку мирового уровня. Она сегодня уже с точки зрения натурных площадок, количества и качества их, я думаю, одна из лучших в мире. Но это только первый этап, впереди еще две очереди – до 2027 года и до 2030 года. Сегодня уже 18 площадок работают, будет еще 20 во второй очереди и 26 в третьей. То есть это будет вообще гигантская площадка», – заявил Собянин.

Мэр Москвы также добавил, что представители около 50 зарубежных стран посетили территорию «Москино», а с четырьмя из них уже были заключены соглашения о сотрудничестве.

Фото: официальный сайт «Москино»