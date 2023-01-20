top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • База подписчиков Netflix увеличилась почти на 8 млн за четвертый квартал 2022 года

База подписчиков Netflix увеличилась почти на 8 млн за четвертый квартал 2022 года

Автор: БК

20 января 2023

Компания также объявила об уходе сооснователя компании Рида Хастингса с поста гендиректора

Стриминговый сервис Netlix представил отчет по итогам четвертого квартала 2022 года. За данный период число подписчиков Netflix увеличилось на 7,66 млн, до 230,75 млн аккаунтов, при прогнозируемом росте на 4,6 млн. 

Выручка платформы за прошедший квартал составила $7,85 млрд. За первый квартал 2023 года Netflix прогнозирует ее рост на 4%, до $8,17 млрд.

Чистая прибыль Netflix с октября по декабрь 2022 года составила $55,28 млн против $607 млн в аналогичный период минувшего года. Компания планирует получить чистую прибыль в размере $1,28 млрд в первом квартале 2023-го. 

Также в Netflix сообщили, что основатель компании Рид Хастингс покинул позицию гендиректора, которую занимал в течение 25 лет. Хастингс перейдет на пост председателя совета директоров. На должность со-СЕО назначен уже бывший операционный директор Грег Питерс, он займет эту позицию вместе с Тедом Сарандосом.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

45-й ММКФ начал прием заявок на участие
Подробнее
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката в современной истории
Подробнее
«Чебурашка» обошел «Аватар» по количеству зрителей
Подробнее
Роскомнадзор сформулировал критерии пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в Интернете
Подробнее
«Чебурашка» собрал 4 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка» вновь вне конкуренции
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 9 по 15 января
Подробнее
Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Форум «Российский кинобизнес» изменил даты проведения
Подробнее
«Ленфильм-дебют» начал прием заявок на участие
Подробнее
АПКиТ опубликовала лонг-лист своей премии по итогам 2022 и 2021 годов
Подробнее
Касса четверга: «Операция «Фортуна» стала лучшей новинкой
Подробнее
Кинорынок FILMART 2023 состоится в очном формате
Подробнее
Официальная касса России: новые рекорды «Чебурашки»
Подробнее
Александр Жаров допустил возможность блокировки YouTube в России
Подробнее
Апелляционный суд обязал UPI выплатить 2,9 млн рублей кинотеатру New Cinema
Подробнее
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате
Подробнее
Международная касса: новый «Аватар» приближается к сборам «Мстителей: Война бесконечности»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 января 2023 года
Подробнее
Касса России: «Операция «Фортуна» стала лучшей новинкой уикенда
Подробнее