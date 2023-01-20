База подписчиков Netflix увеличилась почти на 8 млн за четвертый квартал 2022 года

Компания также объявила об уходе сооснователя компании Рида Хастингса с поста гендиректора

Стриминговый сервис Netlix представил отчет по итогам четвертого квартала 2022 года. За данный период число подписчиков Netflix увеличилось на 7,66 млн, до 230,75 млн аккаунтов, при прогнозируемом росте на 4,6 млн.

Выручка платформы за прошедший квартал составила $7,85 млрд. За первый квартал 2023 года Netflix прогнозирует ее рост на 4%, до $8,17 млрд.

Чистая прибыль Netflix с октября по декабрь 2022 года составила $55,28 млн против $607 млн в аналогичный период минувшего года. Компания планирует получить чистую прибыль в размере $1,28 млрд в первом квартале 2023-го.

Также в Netflix сообщили, что основатель компании Рид Хастингс покинул позицию гендиректора, которую занимал в течение 25 лет. Хастингс перейдет на пост председателя совета директоров. На должность со-СЕО назначен уже бывший операционный директор Грег Питерс, он займет эту позицию вместе с Тедом Сарандосом.