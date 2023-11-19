«Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил награду на кинофестивале в Таллине
Автор: БК
19 ноября 2023
Фильм был отмечен за лучшую работу художника-постановщика
Новая работа Резо Гигинеишвили ПАЦИЕНТ №1 была удостоена приза на кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) в Таллине. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
Ленту наградили за лучшую работу художника-постановщика с формулировкой «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х».
Это уже третья победа картины после приза Фонда Вернера Херцога и награды за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Котбусе.
ПАЦИЕНТ №1, главную роль в котором исполнил Александр Филиппенко, рассказывает о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни.
Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ №1
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