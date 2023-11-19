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«Пациент №1» Резо Гигинеишвили получил награду на кинофестивале в Таллине

Автор: БК

19 ноября 2023

Фильм был отмечен за лучшую работу художника-постановщика

Новая работа Резо Гигинеишвили ПАЦИЕНТ №1 была удостоена приза на кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) в Таллине. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Ленту наградили за лучшую работу художника-постановщика с формулировкой «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х». 

Это уже третья победа картины после приза Фонда Вернера Херцога и награды за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Котбусе.

ПАЦИЕНТ №1, главную роль в котором исполнил Александр Филиппенко, рассказывает о недолгом правлении генсека ЦК КПСС Константина Черненко и его болезни.

Фото: кадр из фильма ПАЦИЕНТ №1

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