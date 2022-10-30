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Российские кинотеатры посетили более 1 млн зрителей за уикенд впервые с конца марта 2022 года

Автор: БК

30 октября 2022

Общее количество проданных билетов с 27 по 30 октября включительно составило около 1,1 млн

Кинотеатры России продали на уикенде 27—30 октября 2022 года более 1 млн билетов. Этот результат площадкам удалось повторить впервые с выходных 31 марта — 3 апреля, когда прокат возглавил анимационный проект ФИННИК

По данным ЕАИС на 19:00 мск 30 октября, топ-20 самых кассовых релизов уикенда с 27 по 30 октября привлекли 1,064 млн зрителей. 

Согласно предварительным данным, прокат в последний уикенд октября вновь возглавил фантастический проект СЕРДЦЕ ПАРМЫ. На 21:30 мск 30 октября картина собрала в свой четвертый уикенд порядка 75 млн рублей, увеличив общую кассу до 553 млн рублей.

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