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Итоги ноября 2021 года в кинопрокате России и СНГ

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

1 декабря 2021

Введение QR-кодов в ряде кинотеатров сократило кассовые сборы почти на 60%

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарная касса отечественного кинопроката в ноябре 2021 года составила 1,652 млрд рублей, что на 57% меньше, чем было в октябре. Такое падение можно связать с введением локдауна в начале месяца, обязательным наличием QR-кодов для посещения кинотеатров в большинстве субъектов РФ и с последовавшими за ними переносами множества релизов на более поздние даты. Результат также оказался на 2% ниже итогов ноября 2020 года. При пересчете в валюту сборы за месяц составили $22,912 млн — это на 57% меньше в сравнении с октябрем, но на 5% больше относительно ноября минувшего года. 

В предпоследнем месяце 2021 года было продано 5,151 млн билетов. Это на 60% меньше показателя октября 2021-го и на 19% ниже итогов ноября 2020-го.

При учете кинозалов СНГ динамика оказалась незначительно лучше. Так, площадки России и стран Содружества (без Украины) заработали в ноябре 2021 года 2,055 млрд рублей и продали 7,161 млн кинобилетов. Это оказалось соответственно на 53% и 51% меньше, чем месяцем ранее. Относительно ноября 2020 года показатели увеличились: сборы выросли на 18%, а количество проданных билетов — на 8%. 

В валюте за ноябрь 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $28,516 млн. По сравнению с октябрем 2021-го валютные сборы уменьшились на 52%, а относительно ноября минувшего года − выросли на 26%.

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