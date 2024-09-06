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Предварительная касса четверга: «Лунтик» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

6 сентября 2024

Лучшей новинкой стала комедия «Обе две»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал мультфильм ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Проект пополнил свою копилку еще на 6,2 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать порядка 55-60 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стала российская комедия ОБЕ ДВЕ (CRP). Фильм с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой освоил на старте около 3,2 млн рублей. За весь уикенд картина может рассчитывать на 20-25 млн рублей.

Индонезийский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13 (KNLG) начал свой прокат с пятого места таблицы лучших релизов четверга. Проект сумел выступить выше ожиданий и заработать 2,2 млн рублей. С таким стартом он вполне может заработать 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще три новинки сумели попасть в топ-10 чарта с результатом 0,8-0,9 млн рублей. Фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (WP), триллеры ЗАТЕРЯННЫЕ (NMG) и КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН (AK) могут рассчитывать по итогу недели на кассу в районе 6-8 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ОБЕ ДВЕ

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