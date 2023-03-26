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Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» показывает лучший старт года

Автор: Георгий Романов

26 марта 2023

Релиз заработал около 300 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с результатом около 300 млн рублей стал голливудский боевик ДЖОН УИК 4 (AK). Этот старт стал не только лучшим во франшизе, но и самым мощным в 2023 году, если оставить за скобками новогодние праздники. Новинка также показала наилучшую среднюю заполняемость в 27 человек на сеанс.

Еще одна крупная новинка, российский мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI), также показала уверенный старт. Проект студии «Лицензионные бренды» показал лучший результат в своей истории и освоил за четыре дня проката около 90 млн рублей, что позволило ему занять третью строчку чарта. 

Ниже ожиданий выступила другая анимационная новинка, МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK). Релиз занял восьмое место чарта, пополнив свою копилку лишь на 11 млн рублей. По наработке на сеанс и средней заполняемости у мультфильма наихудший результат в первой десятке.

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