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Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Автор: Илья Кувшинов

9 декабря 2023

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова

Поклонники криминальной драмы Жоры Крыжовникова могут не бояться, что ее запретят в России – Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщила заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», – подчеркнула она.

Орлова заявила, что Роскомнадзор также провел анализ первых пяти серий проекта и не выявил каких-либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации.

Напомним, что ранее против «Слова пацана» выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, который осудил сериал за романтизацию периода появления подростковых группировок. 

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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