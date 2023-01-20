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Рост российского рынка онлайн-кинотеатров составит до 5% в 2022 году

Автор: БК

20 января 2023

Такую оценку приводит компания TelecomDaily

Рост рынка онлайн-кинотеатров в России в 2022 году сохранился, но достиг порядка 5%. Об этом заявил гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков.

Кроме того, компания Б1 по итогам опроса 700 пользователей легальных онлайн-кинотеатров из крупных городов России отметила, что более 25% опрошенных планируют отказаться от оплаты видеосервисов. В качестве причины отказа 44% респондентов назвали высокую цену, 32% хотят отказаться после того, как досмотрят конкретный сериал, 11% получили подписку в подарок и не планировали покупать ее, 10% не устраивает подборка контента, еще 3% отметили низкое качество сервиса. 

Денис Кусков отметил, что сокращение числа действующих пользователей легальных видеосервисов действительно наблюдается, но процент людей, которые могут отказаться от подписки, меньше 25%. Аналитик подчеркнул, что снижение объема контента голливудских мейджоров у отдельных видеосервисов составляло до 70%, в среднем по рынку сокращение библиотек было на уровне до 10%.

В компании Б1 ожидают, что в 2023 году рост аудитории онлайн-кинотеатров может быть неустойчивым из-за трудностей с заменой голливудского контента.

При этом в пресс-службе Амедиатеке заявили, что количество просмотров на одного подписчика в 2022 году увеличилось на 23% по сравнению с 2021 годом. Видеосервис Premier также отметил рост числа подписчиков — в первом полугодии их число достигло 2,4 млн аккаунтов.

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