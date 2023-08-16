Новая встреча сценаристов и продюсеров завершилась со смешанными результатами

Ранее инсайдеры утверждали, что обе стороны готовы к переговорам

Представители Гильдии сценаристов Америки (WGA) вновь встретились с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) – по информации Deadline, переговоры завершились со «смешанными результатами».

Пока нет никаких подробностей о том, будут ли внесены дополнительные предложения и когда планируется очередная встреча.

Незадолго до встречи WGA и AMPTP, инсайдеры утверждали, что обе стороны готовы к переговорам. В числе вопросов, которые стоят на повестке дня – минимальная заработная плата для сценаристов, ограничения на использование искусственного интеллекта, вопрос авторских отчислений со стримингов и работа сценарных комнат.

Предполагается, что один из пунктов сделки, предложенной студиями, заключается в том, чтобы авторы получали гонорар за будущую переработку сценария сразу вместе с их основным гонораром.

Представители гильдии сценаристов и Альянса продюсеров кино и телевидения оказались недоступны для комментариев.

Фото: соцсети Writers Guild of America West