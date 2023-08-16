Яндекс заключил партнерство с КХЛ на пять лет

Часть игр будет доступна эксклюзивно по подписке Яндекс Плюс

Яндекс заключил партнерство с Континентальной хоккейной лигой – соглашение рассчитано на пять лет, начиная с сезона 2023/2024. «Кинопоиск» покажет все игры лиги, часть из которых будет доступна эксклюзивно по подписке Яндекс Плюс.

«Популярность хоккея среди нашей аудитории постоянно растет, его любят и смотрят по всей стране, – заявил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс Сергей Бархударьян. – Мы хотим вместе с Лигой приводить на матчи тех, кто интересуется спортом, делать просмотр комфортным как онлайн, так и оффлайн, расширять аудиторию фанатов этого национального вида спорта».

Яндекс Плюс станет стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков и придет на смену платным трансляциям и сезонным абонементам на просмотр матчей – помимо прямого эфира в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» будут доступны записи матчей и лучшие моменты игр, а также другие события, которые проходят под эгидой Лиги.

Сообщается, что КХЛ и Плюс Студия договорились о совместном производстве контента, направленного на различные возрастные категории и расширение аудитории хоккея.

Фото: Пресс-служба «Кинопоиск»