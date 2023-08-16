top banner

Яндекс заключил партнерство с КХЛ на пять лет

Автор: БК

16 августа 2023

Часть игр будет доступна эксклюзивно по подписке Яндекс Плюс

Яндекс заключил партнерство с Континентальной хоккейной лигой – соглашение рассчитано на пять лет, начиная с сезона 2023/2024. «Кинопоиск» покажет все игры лиги, часть из которых будет доступна эксклюзивно по подписке Яндекс Плюс.

«Популярность хоккея среди нашей аудитории постоянно растет, его любят и смотрят по всей стране, – заявил директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюс Сергей Бархударьян. – Мы хотим вместе с Лигой приводить на матчи тех, кто интересуется спортом, делать просмотр комфортным как онлайн, так и оффлайн, расширять аудиторию фанатов этого национального вида спорта».

Яндекс Плюс станет стандартной подпиской КХЛ для российских болельщиков и придет на смену платным трансляциям и сезонным абонементам на просмотр матчей – помимо прямого эфира в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» будут доступны записи матчей и лучшие моменты игр, а также другие события, которые проходят под эгидой Лиги.

Сообщается, что КХЛ и Плюс Студия договорились о совместном производстве контента, направленного на различные возрастные категории и расширение аудитории хоккея.

Фото: Пресс-служба «Кинопоиск»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» лидирует в рамках превью
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» зарабатывает около 170 млн рублей
Подробнее
Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» идет на один из лучших стартов года
Подробнее
Кинофестиваль «Выборг 2023» объявил лауреатов
Подробнее
«МегаФон ТВ» перевел абонентов в «Смотрешку»
Подробнее
Мультфильм «Коты Эрмитажа» стал самым кассовым российским проектом за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Барби» стала самой кассовой лентой среди работ женщин-режиссеров в американском прокате
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту анимационных национальных фильмов
Подробнее
Очная защита анимационных национальных фильмов в Фонде кино
Подробнее
Ида Галич и Антон Шастун озвучат главных героев мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»
Подробнее
Сервис more.tv оштрафовали на 2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Подробнее
Кинофестиваль «Выборг» объявил нового президента
Подробнее
Платформа ВГТРК «Смотрим» займется производством оригинального контента
Подробнее
Disney сообщил о доходах и убытках
Подробнее
«Вымпелком» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Студии сделали предложение бастующим сценаристам
Подробнее
Гильдия актеров разрешила промокампанию фильма «Феррари»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 августа
Подробнее
Касса России: чарт возглавил мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 17–20 августа 2023 года
Подробнее