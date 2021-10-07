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Аналитика


Доля российского кино упала ниже 30% впервые за два года

Перед пандемией значение было в более чем два раза выше

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в первую неделю октября 2021 года доля российского кино в кинопрокате РФ упала до 29,17%. Похожий результат в прошлый раз был зафиксирован 16 июня 2019 года, когда доля упала до 29,89% и держалась ниже 30% до конца 2019-го. Максимальных размеров этот показатель достиг к концу января 2020-го, когда доля отечественного кино составила 78,35%.

За девять месяцев 2021 года снизились также кассовые сборы отечественных картин: на 3 октября 2021 года общая касса в России составила 31,3 млрд рублей, при этом российские релизы заработали 9,1 млрд. В свою очередь в 2020 году общие сборы российского кинопроката на аналогичный период составили 22,8 млрд рублей, из которых 10,7 млрд рублей (46,9%) пришлись на российские проекты.

Также в период с января по сентябрь 2021-го в десятке лидеров по кассовым сборам расположились две российские картины, причем ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,048 млрд) возглавляет этот рейтинг; пятую строчку занимает КОНЕК-ГОРБУНОК (1,176 млрд). По итогам 2020 года в топ-10 кассовых проектов вошли пять отечественных фильмов: ХОЛОП (2,695 млрд рублей — лидер рейтинга), ЛЕД 2 (1,469 млрд), ВТОРЖЕНИЕ (0,960 млрд), СОЮЗ СПАСЕНИЯ (0,571 млрд) и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (0,544 млрд). 

07.10.2021 Автор: БК

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