CineEurope 2021: презентации «КАРО» и «Централ Партнершип»

Этот CineEurope запомнится не только неожиданным появлением Тома Круза, но и первыми международными презентациями российских компаний. Речь о сети кинотеатров «КАРО» и компании «Централ Партнершип», чьи мероприятия завершали третий день работы форума.

Презентации российских участников плавно перетекали одна в другую. Начинала «КАРО». Председатель совета директоров ГК «КАРО» Пол Хет и президент сети Ольга Зинякова постарались познакомить европейских коллег с российским рынком, а заодно и рассказать о достижениях своей компании на нем. Презентация началась с ролика, в котором рассказывалось о красотах нашей страны, ее жителях и возможностях, которые открываются здесь для кинематографистов. Затем ведущие перешли к цифрам: сначала познакомили с результатами, которые российский кинопрокатный рынок показал в самом успешном для себя 2019 году, а затем с теми, что он показывает сейчас. Гордиться нам есть чем: по итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия – четвертый по величине сборов рынок в мире и первый в Европе.

Наш рынок действительно быстрее других оправляется от кризиса, вызванного пандемией, но ее влияние по-прежнему велико. В таких непростых условиях сеть «КАРО» активно развивается: сейчас в ее активе 33 кинотеатра, пять из которых входят в топ самых успешных по кассе в стране. На презентации было озвучено, что в ближайшие 15 месяцев компания готовится открыть новые площадки и потратить на это около $70 млн.

После этих впечатляющих цифр презентация плавно перетекла в представление нового российского контента. Для начала европейским гостям показали трейлеры фильмов АМПИР V и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Затем слово взял глава «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, начав представление своего пакета. Он рассказал, что в этом году компания празднует 25-летие. За это время она прошла путь от небольшого независимого кинопрокатчика до крупнейшего российского дистрибьютора – партнера Paramount и Lionsgate. Кроме того, сегодня «Централ Партнершип» – это еще и один из лидеров международной дистрибуции российского киноконтента.

Представление будущего российского кино (исключительно того, что обладает высоким международным потенциалом, как было замечено спикером) началось с проекта ПЕРВЫЙ «ОСКАР». Эта лента посвящена фронтовым операторам и рассказывает о том, какой кровью дался первый советский «Оскар», полученный в 1943 году за фильм РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ. Гостям презентации показали дублированный на английский язык футаж, содержащий множество эффектных и трогательных сцен из будущей картины.

Далее был представлен МАГЕЛЛАН – большой международный проект «Централ Партнершип» о первом кругосветном путешествии, совершенном мореплавателями Хуаном Себастьяном Элькано и Фернаном Магелланом в XVI веке. Их играют бразильский актер Родриго Санторо из 300 СПАРТАНЦЕВ и испанец Альваро Морте из сериала «Бумажный дом». Проект создается совместно с испанским государственным медиахолдингом RTVE, испанской MONO Films и видеосервисом Amazon Prime Video. На презентации впервые представили нарезку с кадрами и сценами из фильма, раскрывающую размах постановки и ее общую атмосферу.

Еще один жанровый проект, представленный на презентации, – лента РЯД 19. Это то ли хоррор, то ли параноидальный мистический триллер о чертовщине, которая творится с главной героиней и ее маленькой дочкой во время одного из авиаперелетов. После показанного пятиминутного футажа стало понятно, что аэрофобам смотреть это кино крайне не рекомендуется. Лента давно снята и уже ждет своего скорого выхода на большие экраны. Прокат ожидает и ЧЕМПИОН МИРА – в России он будет участником будущей «новогодней битвы», а на международных рынках проект выйдет в начале 2022 года. На CineEurope представили трейлер картины – тот самый, что доступен в Сети, только с английским дубляжом.

Довольно перспективно выглядел еще один новый российский жанровый проект – семейная фантастика ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО. Это новая экранизация книг о приключениях Алисы Селезневой. В показанном на презентации видеоролике создатели картины – продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Федор Бондарчук – рассказали, почему взялись за этот проект и каким они его видят. Задача, судя по всему, ставится очень амбициозная, но фильм может оказаться как новым ВАЛЕРИАНОМ, так и очередным ВРАТАРЕМ ГАЛАКТИКИ. Но, учитывая бэкграунд привлеченных к проекту людей, все же хочется верить в благоприятный исход.

В презентацию также вошли два фильма, в производстве которых участвует компания Yellow, Black and White. Речь о проектах ДЕКАБРЬ и ВЫЗОВ. По ДЕКАБРЮ показали ролик о съемках – тот же самый, что был на недавнем «Кино Экспо». Кроме того, был представлен первый полноценный трейлер картины. Завершили презентацию ВЫЗОВОМ, подавая его как главное блюдо вечера и один из самых амбициозных проектов пакета. К слову, такое позиционирование вполне оправдано: звание первого художественного фильма, снятого в космосе, играет проекту на руку, и он действительно вызывает повышенный интерес у международной публики. Гостям CineEurope представили проморолик о подготовке к съемкам картины, а также показали момент старта ракеты с Байконура и первое появление его участников на МКС. Напомним, что ВЫЗОВ снимается совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и Первым каналом. По сюжету фильма, женщина-врач за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавта.

07.10.2021 Автор: БК