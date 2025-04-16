Официальная касса России: дедушка на миллиард

Комедия БАТЯ 2. ДЕД подтвердила статус народной. На 11-ый день проката лента стала четвертым «миллиардером» текущего года, включая новогодние релизы. На второй неделе фильм с Евгением Цыгановым потерял умеренные 35,8% сборов. Это лучше показателей таких крупных премьер, как ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (-40,6%) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (44%), но хуже ВЫЗОВА (29,7%). Только за уикенд копилка проекта пополнилась на 350 млн рублей, а суммарно сиквел заработал уже 1,041 млрд. Больше за аналогичный период вне праздничных дат зарабатывала только военная драма СТАЛИНГРАД (1,091 млрд), но с учетом СНГ.

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием вернулись в топ-5. На этой неделе за ними преимущественно скрывалась экранизация компьютерной игры MINECRAFT В КИНО. Суммарная выручка пиратских релизов составила 52,1 млн, это в 4,7 раз больше показателей предыдущей недели. И это лучший показатель с января, когда в пиратской копии выходил фильм МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ.

Лучшей официальной новинкой стала музыкальная драма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ. Лента с участием группы «Звери» выступила ниже ожиданий и заработала 32,7 млн. Это ниже стартовых сборов комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ (47,6 млн). Средняя посещаемость составила 6 человек на сеанс – самый низкий показатель в топ-10.

Максим Рогальский, управляющий партнер кинокомпании «Наше кино» и сопродюсер фильма, не скрывает, что результаты стартового уикенда разочаровали создателей, но высказал надежду на будущую работу картины: «Очень надеюсь, что проект раскроет свои прокатные возможности благодаря «сарафану». Мы получаем сотни благодарных отзывов со всей страны. «Сарафан» у фильма очень сильный, и мы надеемся на работу картины вдолгую».

Семейный приключенческий фильм ПАЛЬМА 2 с выручкой 31,8 млн рублей сохранил позицию в топ-5. По итогам четырех недель фильм с Виктором Добронравовым заработал 494 млн рублей, оставив позади тотал фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (468 млн).

Замкнул пятерку лидеров экшн МАСТЕР. Фильм с Джейсоном Стэйтемом освоил еще 31,7 млн рублей, а суммарно заработал уже 261 млн. Позади остались итоговые сборы фантастического боевика ВОРОН (224 млн), следующий рубеж – тотал военной драмы ПЕРЕВОДЧИК (289 млн).

Семейная фантастика ЖДУН принесла кинотеатрам 27,3 млн рублей, потеряв на четвертой неделе 34,2% от предыдущих выходных. Это лучший показатель минувшего уикенда. В копилке фильма об инопланетянине из популярного мема 341 млн рублей. Это больше, чем было у таких семейных релизов, как МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (335 млн) и АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн).

Среди официальных зарубежных новинок лучше всех стартовал триллер ЗАПАДНЯ. Картина с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом заработала 20,4 млн рублей. Почти столько же было у криминальной драмы ПРОПАВШАЯ (20,3 млн) с Джерардом Батлером и чуть меньше у схожего по жанру проекта В ЭФИРЕ (18,6 млн).

С минимальным отставанием начал работу глубоководный триллер ДЫХАНИЕ ШТОРМА с Вуди Харрельсоном. Его первоначальные сборы составили 19,8 млн рублей. Это больше, чем у аналогичной ленты ВЕРШИНА СТРАХА (16 млн), но ниже стартовых показателей высотного боевика ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (24,1 млн) с Марком Уолбергом, который продолжает работать в прокате.

Мультфильм ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА стартовал с девятой строчки и заработал 16,7 млн рублей, обойдя сборы недавних схожих релизов 200% ВОЛК (16,4 млн) и КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (15,5 млн).

Замкнул топ-10 музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА с выручкой 15,3 млн. В начале минувшего уикенда лента стала доступна онлайн. Сумма сборов по итогам девяти недель составила 1,619 млрд рублей. На следующей неделе фильм преодолеет тотал исторической драмы СТАЛИНГРАД (1,621 млрд).

Также в прокат вышли слэшер МИККИ МОНСТР (12-е место, 9,3 млн), криминальная комедия ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? (13-е место, 8,7 млн), военная драма ПОД ОГНЕМ (14-е место, 6,3 млн) и анимационный фильм ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК (15 место, 6,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 662 млн рублей, с учетом стран СНГ – 733 млн. Это на 22,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 104,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате четвертую неделю удерживала лидерство музыкальная сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

16.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина