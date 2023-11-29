Официальная касса России: сказка «По щучьему велению» лидирует в прокате пять недель подряд

Фэнтези ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ пополнило свою копилку на 133 млн рублей. Всего на его счету уже 2,232 млрд – это пятый результат среди всех российских проектов.

Спортивная лента ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ стартовала с 58 млн рублей. Это третий результат в истории компании «НМГ Кинопрокат». Результат новинки оказался сопоставим с цифрами проектов МИСТЕР НОКАУТ (58,9 млн) и ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ (58,9 млн).

«Фильм хорошо стартовал и нравится зрителям. Люди идут в кино, а потом оставляют замечательные отзывы. Выход картины приурочен к Всероссийскому дню хоккея, наступающему 1 декабря, в следующие выходные. Мы планируем, что зритель будет так же активно приходить на второй неделе и с удовольствием смотреть картину», – рассказала в интервью ЭБК продюсер и сценарист ХОККЕЙНЫХ ПАП Екатерина Михайлова.

Пиратские релизы во главе с фантастикой ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ПЕВЧИХ ПТИЦАХ И ЗМЕЯХ принесли кинотеатрам 46,5 млн рублей.

Четвертая строчка досталась мультфильму БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Новая работа студии nWave Pictures, заработав 21,3 млн рублей, обошла такие анимационные релизы «Вольги», как СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (19,3 млн) и ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн).

C 18,2 млн рублей начал прокат новый фильм Романа Полански ДВОРЕЦ. Это выше стартовых показателей таких релизов как ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (15,1 млн) и ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн). Картина показала лучший старт среди зарубежных проектов компании «Про:взгляд».

«Фильм сработал на старте вровень с нашими ожиданиями. Но с учетом того, насколько прогнозы перестали подчиняться каким-либо алгоритмам в последние несколько лет, подобное совпадение является поводом для неподдельной радости. ДВОРЕЦ представляет из себя завораживающий фейерверк роскоши, неуемного юмора, новогоднего бурлеска и знакомых лиц на экране, наконец, там есть Саша Петров. Это продают материалы, этому соответствует кино», – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании Татьяна Долженко.

Хоррор БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ за первый уикенд освоил 14,3 млн рублей. Новинка смогла улучшить показатели таких проектов как ЛУКАВЫЙ (13,7 млн) и АСТРАЛ. СОМНИЯ (13,6 млн).

На седьмом месте расположилось фэнтези ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗЕРКАЛА. Шведская лента заработала 10,8 млн рублей, что выше цифр таких схожих по жанру проектов как МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (10,2 млн) и РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн).

Падение сборов семейной комедии МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 составило 56,7%. Это больше, чем было у лент ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (-41,4%) и ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (-54,3%). За уикенд фильм заработал 9 млн рублей, а его общая касса выросла до 35,2 млн.

Касса хоррора АСТРАЛ. СОМНИЯ снизилась на умеренные 39,4%. Всего на счету проекта уже 27,1 млн рублей, что делает его шестым самым кассовым релизом «Кинологистики».

Замкнула первую десятку фантастика КАТАСТРОФА, в копилке которой по итогам уикенда было 68,9 млн рублей.

Также в прокат вышли триллеры БЕЛЫЙ СПИСОК (4,8 млн, тринадцатое место) и КОСТЯНОЙ ДОМИК (4,0 млн, пятнадцатое место), а также семейная лента ДИКОЕ СЕРДЦЕ (2,7 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 366 млн рублей, с учетом стран СНГ – 402 млн. Это на 12,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 53,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Фото: кадр из фильма ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ

29.11.2023 Автор: Максим Острый