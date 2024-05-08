Предпродажи уикенда: «Как я встретил ее маму» обходит «Папашу в бегах»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK/GORK) и ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ (PRD) и фильмы ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG). Напомним, что завтра начинается праздничный уикенд из четырех выходных дней, что дополнительно исказит множители стартующих релизов.

Лидером среди новинок стала комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ. Лента предварительно заработала 547,7 тыс рублей. Картина не дотянулась до ленты НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (596 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), выпущенной тем же прокатчиком «Атмосфера кино» в конце прошлого года, но зато оставила позади аналоги ПАПАША В БЕГАХ (187,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 млн рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 596,0 КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ 547,7 ПАПАША В БЕГАХ 187,5 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 170,7

Из двух хорроров сильнее выступил проект ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ – 194,5 тысяч рублей. Новинка обошла не только недавний фильм ужасов от «Централ Партнершип» ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (194,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,3 млн), но и другие жанровые аналоги ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАУТИНА СТРАХА (76,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн). В свою очередь, БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ собрал на предпродажах 87,9 тысяч рублей. Это меньше показателей фильмов ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), но в то же время вдвое превосходит показатели ленты БУГИМЕН 2021 года (43,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ 194,5 ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ 164,2 АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ 107,4 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4 БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ 95,9 БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ 87,9 ЛУКАВЫЙ 85,0 ПАУТИНА СТРАХА 76,4 БУГИМЕН 43,8

Криминальная комедия ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ отметилась предпродажами в размере 20,2 тысяч рублей. Новинка уступила большинству аналогов, в числе которых ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), а также ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (68,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), вышедший в 2019 году.

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ВАЛЬДО 169,1 ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ 134,1 МАМА МАФИЯ 113,6 ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК 68,3 ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ 17,2

Фото: кадр из фильма КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ

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08.05.2024 Автор: Никита Никитин