Предпродажи уикенда: «Как я встретил ее маму» обходит «Папашу в бегах»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK/GORK) и ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ (PRD) и фильмы ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP) и БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG). Напомним, что завтра начинается праздничный уикенд из четырех выходных дней, что дополнительно исказит множители стартующих релизов.
Лидером среди новинок стала комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ. Лента предварительно заработала 547,7 тыс рублей. Картина не дотянулась до ленты НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (596 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,6 млн), выпущенной тем же прокатчиком «Атмосфера кино» в конце прошлого года, но зато оставила позади аналоги ПАПАША В БЕГАХ (187,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГО РЕЖИМА (170,7 млн рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
|596,0
|КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ
|547,7
|ПАПАША В БЕГАХ
|187,5
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|170,7
Из двух хорроров сильнее выступил проект ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ – 194,5 тысяч рублей. Новинка обошла не только недавний фильм ужасов от «Централ Партнершип» ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (194,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,3 млн), но и другие жанровые аналоги ЛУКАВЫЙ (85 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАУТИНА СТРАХА (76,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн). В свою очередь, БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ собрал на предпродажах 87,9 тысяч рублей. Это меньше показателей фильмов ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ (95,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), но в то же время вдвое превосходит показатели ленты БУГИМЕН 2021 года (43,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ
|194,5
|ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ
|164,2
|АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ
|107,4
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|БУГИМЕН: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
|95,9
|БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ
|87,9
|ЛУКАВЫЙ
|85,0
|ПАУТИНА СТРАХА
|76,4
|БУГИМЕН
|43,8
Криминальная комедия ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ отметилась предпродажами в размере 20,2 тысяч рублей. Новинка уступила большинству аналогов, в числе которых ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), а также ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (68,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), вышедший в 2019 году.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ВАЛЬДО
|169,1
|ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ
|134,1
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК
|68,3
|ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ
|17,2
Фото: кадр из фильма КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
08.05.2024 Автор: Никита Никитин