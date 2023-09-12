Обзор новинок проката на уикенде 14–17 сентября 2023 года

Среди ключевых новинок уикенда в первую очередь бросается в глаза мелодрама ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG), призванная завершить знаменитую франшизу (приквел которой, впрочем, уже в работе). В пользу ленты сработают узнаваемый бренд и невысокая конкуренция за целевую аудиторию, по крайней мере среди официальных релизов. Ориентирами по сборам могут служить предыдущие фильмы серии – ПОСЛЕ. ГЛАВА 3 (113 млн рублей на старте) и ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (59,1 млн).

Триллер ЗВУК СВОБОДЫ (AK) в США стал главной прокатной сенсацией этого года. Его трейлер представляет тяжелую, но напряженную историю, а духоподъемный месседж ленты может помочь ей в создании позитивного «сарафана». Референсами картины могут служить ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (76,8 млн) и НАРКОКУРЬЕР (41,9 млн).

Еще одна американская новинка на этом уикенде – криминальная история ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP). У проекта яркий актерский состав (Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон), который явно добавит ему событийности. Лента постарается опередить такие релизы как АФЕРИСТКА (14,9 млн) и МАМА МАФИЯ (17,4 млн).

На младших зрителей рассчитан мультфильм ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ: КРУГОСВЕТКА (CPF), который хоть и является сиквелом проекта 2017 года, никак это не подчеркивает. У картины приятная анимация и животные в главных ролях, что позволяет ему рассчитывать как минимум повторить цифры релизов ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн) и ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн).

Также зрители смогут посмотреть хорроры АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ (KNLG), ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИАН (SBF) и ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДИЕ (CRP), комедии БЕРИ ДА ПОМНИ (AK), ПАРИЖ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (MVK), РАССМЕШИ МЕНЯ (CS) и УКРАСТЬ РАФАЭЛЯ (PLK), историческую ленту КАК УКРАСТЬ РЕКУ (KAP), мелодраму У ЛЮДЕЙ ТАК БЫВАЕТ (RWV) и перевыпуск ОЛДБОЯ (INK).

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕ. НАВСЕГДА

12.09.2023 Автор: Максим Острый