Елена Хажинская: «Для большинства продюсеров кинотеатры – просто маркетинговый инструмент»

Руководитель букинг-агентства «Оптима кино» рассказала БК о том, какого кино не хватает в прокате и как можно было бы повысить посещаемость в кинотеатрах

Елена Хажинская, руководитель букинг-агентства «Оптима кино», занимающегося репертуарным планированием в 60 кинотеатрах России и СНГ, обсудила репертуар этого лета и фаворитов осени, а также рассказала, в чем она видит причины успеха хорроров, какого кино не хватает в прокате и как можно было бы повысить посещаемость в кинотеатрах.

Что вы думаете по поводу этого лета? На какие проекты делаете ставки?

Лето официального проката очень слабое. Есть в списке релизов буквально три-четыре фильма, на которые я рассчитываю. Возможно, я чего-то недоразглядела и буду очень рада, когда увижу достойные сборы и других релизов. Будем спасать лето неофициальным показом.

Какие стратегии выбирают ваши кинотеатры, чтобы пережить лето?

Июнь – время школьных лагерей. Все стараются активно работать со школами. Июль – самое «мертвое» время, но тут помогут большие динозавры, которые снова ожили, импозантный летающий мужчина в плаще, маленькие голубенькие деревенские жители и еще четыре фантастических героя. С августом совсем все плохо, и только в самом конце месяца есть несколько релизов, на которые должен быть спрос.

Очевидно, что сборы короткометражек с предсеансовым обслуживанием в ЕАИС дают очень отдаленное представление о реальных сборах теневых релизов. Какой коэффициент вы бы предложили для более подходящей оценки? На сколько вы умножали бы эти сборы, чтобы получить более точную цифру?

Я бы вообще не считала их в официальном поле. Официально их нет, а в ЕАИС отображаются только такие данные. Они же не могут апеллировать условными цифрами. Хотя, конечно, иногда очень удобно приписать сборы короткометражек к официальной статистике. К сожалению, сейчас во всем нет черного или белого, есть бесконечное количество серого. Вот и российский прокат сейчас имеет такой цвет. Не будем считать серое.

В прокат сегодня выходит множество российских комедий, часто с невысокими результатами. Но продюсеры продолжают их снимать. Как это отразится на индустрии, по вашему мнению?

Я никогда не работала в производстве, но даже своим, в этом плане непрофессиональным взглядом смотрю и поражаюсь. Валовые сборы большинства комедий с трудом дотягивают до 10–20 процентов производственного бюджета. Наверное, я чего-то не знаю, и продюсеры этих фильмов зарабатывают на чем-то другом.

Как вы оцениваете результаты КРАКЕНА и в чем видите причины таких сборов?

Сразу отмечу, что я очень рада такому результату. Изначально идея соединить большого осьминога и российскую подводную лодку вызывала у меня сомнения. Но в итоге кино получилось достойное. При хорошем «сарафане» и правильном рекламировании мы получили результаты. Показываем до сих пор и будем показывать дальше, пока есть спрос, а он еще есть.

О чем, на ваш взгляд, говорит популярность хорроров сейчас?

О почти полном отсутствием фильмов для 18–25-летней аудитории. Они не хотят ходить на патриотическое кино, российские комедии, семейные картины. Смотреть им нечего, а на свидание идти надо – вот и смотрят ужастики. 90 процентов из них очень плохого качества и сомнительного сюжета (хотя что может быть еще в стандартном ужастике, это же не Стивен Кинг). Но я отдаю должное нашим прокатчикам, которое все называют «астралами» (интересно, они в очередь друг за другом встают за этим названием?), «заклятьями», «проклятьями» и что-то там с монахинями вечно происходит (прости господи).

Какие сложности в росписи сегодня в целом возникают?

У нашей компании – никаких. Хотя есть нюансы, которые скорее раздражают. Зачем делать превью, которые постоянно проваливаются? Вы только делаете хуже своим же фильмам. Почему точный хронометраж проектов вместе с трейлерами мы должны узнавать за один-два дня до релиза? Ну пожалейте менеджеров по расписанию, им же потом надо его переделывать! Для кого делают перероспись? Для продюсера, а потом у проекта маленькая наработка. Ну и другие вопросы, которые удается решать путем переговоров, но это отнимает лишнее время и у прокатчиков, и у нас.

За исключением голливудского кино, каких фильмов сейчас не хватает кинотеатрам, на ваш взгляд? Много снимают сказок, семейного кино и комедий, но на какие еще жанры вы обратили бы внимание продюсеров?

Большое кино может быть любого жанра. Под «большим» я имею в виду фильмы с интересным сюжетом, хорошими знаменитыми актерами, правильным рекламированием, достойным бюджетом на эту рекламу и итоговыми сборами свыше 500 миллионов рублей. Понимаю, что при создании картины почти никто не хочет снять плохое кино, все хотят большое и хорошее. Все проекты у конкретного продюсера не могут быть успешными (кроме братьев Андреасян). Конечно, семейное кино проще сделать финансово успешным – только за счет более широкой аудитории. Больших фильмов очень мало, и в основном они кучкуются на праздничных уикендах. В 2025 году их пока всего одиннадцать (и то, два из 2024-го пришли).

На ваш взгляд, что российские продюсеры не понимают о кинопрокате сейчас?

Пока складывается впечатление, что для большинства (80 процентов) кинотеатры – просто маркетинговый инструмент. Выпустили в кинопрокат – подороже продали на онлайн-платформы. Именно поэтому многие фильмы не создаются целенаправленно для большого экрана. Наверное, они думают, что мы что-то не так делаем, раз на их прекрасные картины не пришли люди, но с уверенностью хочу сказать, что мы даем шанс всем проектам, ставим их на экраны зачастую бóльшим количеством сеансов, чем необходимо, но немногим удается воспользоваться этой возможностью. Отсутствие интереса со стороны зрителей – всегда результат комплекса факторов: плохая информированность людей со стороны продюсера, вторичный сюжет, который не привлекает массовую аудиторию, неудачная дата релиза, просто потому что фильм «не получился».

Какие фильмы выглядят фаворитами осени и зимы и почему? Какие из российских осенних проектов первыми начнут оживлять кинотеатры после летнего затишья?

Уже в самом конце лета мы увидим два потенциально популярных релиза – ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ и МАША И МЕДВЕДИ. Ждем ДРАКУЛУ Люка Бессона, интересно, что в итоге получилось с ХОДЖОЙ НАСРЕДДИНОМ. АВГУСТ в сентябре тоже выглядит многообещающе. Потом будут ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, ФИННИК 2, ГОРЫНЫЧ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. МАЖОР В ДУБАЕ может показать хорошие результаты. В ноябре мы рассчитываем на ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3. Думаю, я что-то пропустила на первый взгляд, но в целом осенний прокат я оцениваю в 8-9 миллиардов рублей. В декабре есть несколько очевидных франшиз, на Новый год совсем все хорошо.

Как вы считаете, насколько аудитория в курсе осенних и зимних картин и насколько вообще грамотно по срокам выстраиваются рекламные кампании крупных российских проектов?

Зритель, который постоянно ходит в кино, а не только на новогодние праздники, уже давно смотрит трейлеры больших фильмов осени – начала зимы. Но, думаю, ЧЕБУРАШКА 2, БУРАТИНО или ПРОСТОКВАШИНО зрителю известны априори, поэтому их проще рекламировать. А вот, например, фильм АВГУСТ, который раньше был МОМЕНТОМ ИСТИНЫ, для зрителя явно неочевиден. Но Первый канал умеет хорошо рекламировать свои проекты, и мы точно совместными усилиями получим достойный результат.

На ваш взгляд, как можно было бы повысить посещаемость кинотеатров? Что для этого нужно сделать показчикам, прокатчикам, продюсерам и государству?

Если бы я знала, то давно бы уже сделала это (смеется). Давайте начнем с показчиков: посещаемость в кинотеатрах хорошая, когда есть фильм, который привлекает людей. Нет таких проектов – зрителей в кинотеатрах нет. Хоть обрекламируйся. Сами мы кино снимать не умеем, поэтому полностью зависим от того, что нам предложат.

Прокатчикам – прекратить топить нас количеством. Давайте брать качеством. Почему на зарубежных рынках выходит два-четыре релиза в неделю, а у нас только 15 мая – пятнадцать фильмов, 22 мая – четырнадцать (а ведь еще имеется с прошлой недели пятнадцать), 29 мая – тринадцать. Бывало до 25 штук на дате. Предлагаю существенно сократить количество проектов и более качественно подходить к их продаже зрителю.

Продюсерам – анализировать то, что они запускают в производство. Многие релизы остаются совершенно незамеченными зрителем. Понимаю, что их бизнес в процессе, который не должен останавливаться, но, может, если кино не получилось, не надо запихивать его в кинотеатры, а сразу показывать в онлайне?

Государству сложнее всего давать советы. Наверное, так: пусть фильмов будет меньше, но они будут лучше. Но тут тоже сложно. Никто не знает, из какого сценария получится большое кино. Когда-то я была в экспертном совете в министерстве культуры: читаешь сценарий – вроде все прекрасно, смотришь презентацию проекта – нравится еще больше, а потом смотришь, что из этого в итоге вышло – и волосы дыбом. Творчество – сложный процесс.

Какие наблюдения вы можете сделать о сегодняшнем зрителе кинотеатров?

Зритель стал очень избирательным. Жизнь подорожала, стало дорого ходить каждую неделю в кино, поэтому люди очень внимательно выбирают, на что потратить свои деньги.

Что сейчас происходит с кинотеатрами, с которыми вы работаете? Растет ли их общее количество? Закрываются ли они? Сокращают ли количество работающих залов? Предлагают ли какие-то новые дополнительные услуги? Предпринимают ли какие-то еще шаги?

Количество кинотеатров, репертуаром которых управляет «Оптима кино», растет. На сегодняшний день их шестьдесят в трех странах. За последний год не закрылся ни один кинотеатр. Два ушли в самостоятельное плавание, но они тоже продолжают работать. Какие дополнительные услуги может предложить кинотеатр? В аренду залы под мероприятия сдавали всегда. Многие начали активнее работать с этническими группами, предлагая им особенный контент, который может их заинтересовать. Всегда работали со школами и коллективными заявками. Делаем показы спортивных мероприятий. Но все это вертится вокруг показа чего бы то ни было. Мы не можем стать термой или падл-кортом. Кинотеатр – узкоспециализированное учреждение, рассчитанное на кинопоказ.

Что вы думаете по поводу решения объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» сдавать часть своих помещений в аренду фитнес-клубам?

Руководитель сети хорошо считает, и, думаю, это не спонтанное решение. Это в очередной раз доказывает, что пятнадцать-двадцать релизов на дате не могут удовлетворить семи-девятизальный кинотеатр. А три-четыре кассовых релиза в месяц можно совершенно спокойно разместить и в пяти залах.

Наблюдаете ли вы какие-то интересные тренды в кинотеатрах СНГ, с которыми работаете?

Особо не наблюдаю. Вообще процесс показа кино стагнировал. Давно нет новых технологий, которые могли бы удивить или привлечь дополнительную публику. Единственное, что стоит отметить, это увеличение количества местного контента. В Узбекистане и Киргизии локальное кино пользуется большой популярностью. Конечно, не все фильмы. Но в обстоятельствах того, что у них выходят все голливудские новинки, местные картины становятся приятным бонусом к валовым сборам кинотеатров.

В прошлом году вы говорили о том, что благодаря выходу таких фильмов, как МАСТЕР И МАРГАРИТА, меняется восприятие российского кинематографа молодежью. За последний год появлялись ли еще проекты, которые меняли представление о качестве российского кино?

В этом году это только ПРОРОК. Я сама смотрела его три раза. Сначала на спецзаказе, затем с 10-м классом, потом с 7-м классом. Подростки очень хорошо восприняли кино, им «зашел» рэп, который не оценили люди постарше. Часть этих подростков потом сходила на фильм второй раз именно в кино. ПРОРОК – прекрасный пример картины, сделанной именно для большого экрана и для молодой аудитории. Спасибо создателям. Еще знаю, что молодежь отметила КРАСНЫЙ ШЕЛК, но это все-таки просто хорошо сделанный стандартный шпионский боевик, ноу-хау в нем нет.

Многие фильмы из конкурса Каннского кинофестиваля и из второстепенных программ уже куплены. Что вы думаете про их коммерческий потенциал? Есть ли вообще в сегодняшнем кинопрокате шансы у кого-то из них стать сенсацией, как это получилось у СУБСТАНЦИИ? Или она была счастливым исключением?

СУБСТАНЦИЯ – все-таки счастливое исключение. У 99 процентов победителей фестивалей категории А в России нет шансов на высокие сборы, впрочем, как и во всем мире. Большинство таких картин не развлекательные, сложные для восприятия, зачастую депрессивные. Основная кинотеатральная аудитория предпочитает более простое кино. Но так как мы занимается расписанием сеансов в кинотеатре «Художественный», то понимаем, что экономика показа данных фильмов немного иная. Покупая такие картины, прокатчики заранее понимают, что будут прокатывать это кино не на 1000 копий, что они хорошо продадут его на платформы, такие ленты отлично работают годами в библиотеке под специальные показы. Большинство фестивальных фильмов на данный момент в России проходят процедуру «обрезания» и «заблюривания» в связи с законами страны. Пою оду смелости и отваге прокатчикам, которые все равно идут этим сложным путем и привозят к нам фестивальные картины. Спасибо вам большое!

Как вы думаете, насколько будет востребован голливудский контент в случае возвращения мейджоров – не сейчас, но, допустим, в 2026 году? Насколько оправданы разговоры о том, что российский зритель изменился и теперь хочет смотреть отечественные проекты?

Разговоры о том, что российский зритель изменился и хочет смотреть отечественные проекты, очень сомнительны. Голливудский контент будет востребован, но зритель теперь понимает, что российское кино тоже бывает достойное. В золотые времена Голливуда в России это было очевидно не для всех. Я желаю российским продюсерам побольше интересных смелых идей – только из этого рождаются большие фильмы. Режиссерам – вменяемых продюсеров. Кинотеатрам – побольше хороших картин, и не важно, какой страны производства они будут.

Фото: личный архив Елены Хажинской