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Надежда Мотина: «Медведь Том невероятно артистичен и органичен в своей роли»

Автор: Максим Острый

5 августа 2025

Продюсер и президент компании Arna Media рассказала БК об особенностях продвижения комедии «Мой папа – медведь»

Проект МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ с Евой Смирновой и Романом Курцыным в главных ролях продолжает линейку семейных релизов компании Arna Media. По итогам первого уикенда работы картины мы обсудили с ее продюсером и президентом компании Arna Media Надеждой Мотиной особенности продвижения ленты, наполненность рынка данным жанром и потенциал фильма для работы в длину.

Как вы оцениваете результаты первого уикенда фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ? Насколько они соответствуют вашим ожиданиям?

35,4 млн рублей – неплохой результат. Сейчас фильм уверенно идет на сборы 150 млн. Понедельник показал всего 10% падения к стартовому четвергу. Это дает надежду на хорошие цифры на втором уикенде.

На что вы делали упор в рамках промокампании проекта?

Это фильм-аттракцион, где в паре с очень талантливой актрисой Евой Смирновой появляется медведь Том. Он невероятно артистичен и органичен в своей роли. Мы видели очень много фильмов, где снимаются милые зверушки (в основном – детеныши), а это первый проект, где почти все время на экране взрослый, опасный медведь.

Фильм снимался без компьютерной графики. В нем невероятная красота русской глубинки сочетается с реальными животными: от медведя и волков до миленького ежика.

Когда стартовала рекламная кампания фильма?

Рекламная компания стартовала весной, мы активно подклеивали ролик к семейным релизам, использовали пиар-каналы и социальные сети наших звезд. Нам очень помогла коллаборация с лентой НЕ ОДНА ДОМА 2, где Ева Смирнова также сыграла одну из главных ролей.

Как вы будете поддерживать ленту в дальнейшем?

Мы продолжим поддерживать фильм рекламой на второй и третьей неделе проката.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? Какой ожидаете множитель?

Отзывы у фильма положительные. Всех восхищает игра Евы. Многим нравится персонаж отца – он защищает дочку и пытается понять ее плохое поведение.

Насколько ниша детско-семейного комедийного контента сейчас заполнена? Нуждается ли она в росте предложения – или, скорее, наоборот, в стабилизации или даже сокращении количества релизов, рассчитанных на эту ЦА?

Я вижу, что есть переизбыток стандартного контента: фильмов, которые похожи друг на друга. Не хватает уникальных и четко спозиционированных проектов. Именно они будут вызывать интерес аудитории и приводить зрителей в кинотеатры.

Как вы считаете, насколько на результаты официального проката влияет сейчас пиратский сегмент кинопоказа? Насколько сборы пираток, отображаемые в ЕАИС, адекватны реальности?

Мне сложно судить об этом. Думаю, мы не видим всей картины.

Фото: пресс-служба Arna Media

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