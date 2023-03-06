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Фестиваль «Дух огня» назвал победителей

6 марта 2023

Главный приз у «Параллакса» Шахрама Эбрахими

В Ханты-Мансийске завершился XXI международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Главный приз − «Золотую тайгу» международного конкурса получил иранский режиссер Шахрам Эбрахими за фильм ПАРАЛЛАКС. «Серебряная тайга» досталась Парту Саурабху (Индия) за работу над лентой ПО ОБЕ СТОРОНЫ ПРУДА. Приз «Бронзовая тайга» получил  Ван Чунь Хун (Тайвань) за картину НЕЗДЕШНИЕ ГЛАЗА.

Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший российский фильм присужден картине  Малики Мусаевой КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ.  Ленту также отметили призом имени Павла Лебешеваза за лучшую операторскую работу, а сыгравшую в ней Хадижу Батаеву наградили за лучшую женскую роль. Лучшим актером киносмотра признан Владимир Свирский, сыгравший в НИШЕ Антона Ермолина.

Приз «Золотая тайга» в конкурсе короткого метра достался ленте КУКУШКА  Евгения Николаева. На конкурсе российских дебютов победу одержал фильм ТРОПА Михаила Кулунакова. Лента также получила спецприз «Газпрома» за сохранение культурных традиций. Лауреатом конкурса детских и юношеских фильмов «Твое кино», которые отбирало детское жюри, стала лента МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ.

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