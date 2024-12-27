Новинки января в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Тихая гавань» со звездами «Игры престолов», «Слушатели» с Ребеккой Холл и много аниме

Одной из главных январьских новинок в онлайн-кинотеатре Amediateka станет детективный триллер «Тихая гавань» со звездами «Игры престолов» – Альфи Алленом и Джеком Глисоном.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут аниме-адаптация мобильной игры «Отель Тасокарэ», второй сезон криминальной комедии «Шальные карты» и мини-сериал «Слушатели» с Ребеккой Холл.

С 31 декабря:

«Рагна Багровый» (аниме, реж. Кэн Такахаси, Юта Маруяма, Син Онума)

В удивительном мире сериала небом, морем и сушей правят драконы. Они созданы с помощью магии, и сила их настолько велика, что лишь немногие смельчаки отваживаются сразиться с ними. В центре сюжета находятся Рагна и Леоника — юные, но крайне успешные охотники на кровожадных ящеров. Они поддерживают друг друга и путешествуют по стране, выполняя разные заказы. К сожалению, их дуэту не суждено было долго существовать, поэтому парень решает объединить свои усилия с Багровым — таинственным существом, чьи цели и мотивы надежно скрыты от Рагны. Очевидно лишь одно: оба героя хотят уничтожить короля драконов и не остановятся ни перед чем ради этого.

Со 2 января:

«Расскажи мне свои секреты» (криминальный триллер, реж. Джон Полсон, Луиза Фридберг, Эмиль Левисетти)

В центре повествования оказываются Эмма — молодая женщина, когда-то любившая опасного убийцу, Джон — бывший преступник, отчаянно стремящийся к искуплению, и горюющая мать Мэри, одержимая поисками своей пропавшей дочери. Приближаясь к опасной черте, герои осознают, что правда об их прошлом еще более запутанна, а границы между добром и злом размыты. Не все жертвы оказываются непогрешимыми, и не каждый преступник заслуживает наказания. Но кто из них кто?

С 3 января:

КОНЕЦ МЕДИЦИНЫ (документальный, реж. Алекс Локвуд)

Проект расскажет о связи между обращением с животными и возникновением эпидемий опасных вирусов и бактерий. Съемки фильма начались за несколько месяцев до появления COVID-19, об угрозе которого уже говорило множество экспертов, чьи слова звучат сейчас как пророческие. Зрители узнают, что из себя представляет современное животноводство, какие плюсы и минусы для общества оно приносит, а также какие фундаментальные изменения необходимы не только в этой отрасли, но и в нашем питании и медицинском контроле, чтобы событий, подобных эпидемии коронавируса, не случалось.

ПО ВЕРТИКАЛИ (документальный, реж. Ник Харди)

Напряженный документальный фильм о четырех девушках-скалолазах, которые стремятся участвовать в первом олимпийском соревновании по альпинизму. На пути к своей мечте они проходят через интенсивные турниры, сражаются за отборочное место в Токио, но их планы рушит нагрянувшая пандемия COVID-19, из-за которой Олимпийские игры переносятся.

ПАДЕНИЕ КРИПТОКОРОЛЯ (документальный, реж. Шторм Теуниссен)

Документальный фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX, оцениваемой на пике в 40 миллиардов долларов. Ее создатель — «нестриженый гений математики», как его окрестили СМИ, по имени Сэм Бэнкман-Фрид.

«Кардинал теней», 1 и 2 сезоны (аниме, реж. Кадзуя Наканъиси, Даисукэ Такасима, Ёсинобу Токумото)

Действие сериала начинается в современной Японии, где живет обыкновенный школьник Минору, мечтающий о совершенно необычном занятии, — он хочет спасать жизни людей, при этом оставаясь в тени. По злой иронии судьбы он погибает под колесами грузовика и перерождается под именем Сид Кагэно в новом мире, где существует магия и у него действительно появляется шанс стать героем. Его спутницей становится девушка-эльфийка Альфа, которой он спасает жизнь. Вместе им предстоит сразиться не только с мелкими преступниками, но и с главными негодяями, которые возглавляют таинственный религиозно-технологический культ.

«Отель Тасокарэ» (аниме, реж. Косукэ Курэмидзу)

Всех постояльцев отеля «Тасокарэ» ждет не самая приятная атмосфера — здание весь день окутано сумерками, из-за чего разницы между днем и ночью не существует. Время тут словно остановилось, а его посетителями становятся души, которые не могут решить, чего они хотят больше — уйти в загробный мир или же вернуться в реальный мир. Главная героиня сериала по имени Нэко Цукахара оказывается в отеле случайно. Она не помнит ничего о себе и цели визита, но всё же решает задержаться в этом месте. Девушка начинает помогать персоналу «Тасокарэ» и искать ответы на собственные вопросы, параллельно раскрывая новые и новые тайны этого во всех отношениях потустороннего места.

С 6 января:

«Томбо!», 1 и 2 сезоны (аниме, реж. О Джин-гу, Маки Камитани, Ясуо Эдзима)

Перспективная молодая гольфистка Томбо Ои мечтает о блестящей карьере, но ее путь к успеху оказывается непростым. Всё меняется, когда она встречает Кадзуёси Игараси — бывшего профессионального игрока в гольф, который оставил спорт и ищет новое место в жизни. Между ними завязывается необычный союз: Кадзуёси становится для Томбо наставником, помогая ей не только отточить мастерство, но и преодолеть личные трудности. Однако у самого Игараси есть секреты, которые могут изменить их жизни навсегда.

С 10 января:

«Тихая гавань» (триллер, реж. Инти Кальфат, Дирк Верхей, Марк Уильямс, Арн Тоонен)

Двое друзей-хакеров — Тобиас и Марко — мечтают стать технологическими миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных да мелким мошенничеством. Неожиданным образом их пути пересекаются с представителями ирландской мафии, которые используют крупнейший морской порт Европы в Роттердаме в своих преступных целях. Слоан и ее брат Фаррелл просят парней помочь им со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ. Что выйдет из этого плана, который кажется на первый взгляд надежным, как швейцарские часы?

С 11 января:

«Рубеж Шангри-Ла», 2 сезон (аниме, реж. Тосиюки Кубока, Ёситака Нагаока, Хироюки Морита)

Старшеклассник Ракуро Хидзутомэ находит худшие игры на свете и получает большое удовольствие от их прохождения. Но однажды он узнает про «Рубеж Шангри-Ла». Это масштабная VR-игра в жанре RPG, и число ее пользователей растет невероятными темпами. Что же в ней такого привлекательного? В этом и решает разобраться Ракуро, сразу же совершив огромную ошибку — он не прочитал пользовательское соглашение.

С 15 января:

«Слушатели» (драма, реж. Яница Браво)

Экранизация одноименного романа Джордана Таннахилла. В центре внимания — простая учительница английского языка по имени Клэр, которая внезапно начинает слышать постоянный гул. В один момент мир женщины, вполне счастливой в браке и на работе, начинает рушиться. Врачи не могут объяснить, что с ней происходит, а тем временем Клэр чувствует, что начинает буквально сходить с ума. Но однажды она узнает, что один из ее учеников тоже слышит этот гул. Она решает объединиться с людьми, страдающими от этого недуга, и выяснить, можно ли его как-то остановить.

С 16 января:

ЛЕОНАРД КОЭН: ЕСЛИ БУДЕТ НА ТО ТВОЯ ВОЛЯ (документальный, реж. Адриан Уиллс, Сильвен Лебель)

Кинематографическое путешествие через музыку, жизнь и наследие Леонарда Коэна, показанное глазами его сына Адама. С помощью редких архивных материалов, личных воспоминаний и трогательных трибьют-выступлений музыкальных икон, таких как Боб Дилан, Ник Кейв и других, фильм открывает уникальный взгляд на творчество и влияние Коэна на современную музыку и культуру. «Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля» — история о творческих поисках прославленного музыканта, его любви, утрате и вечной силе искусства.

«Опасность в моем сердце», 1 и 2 сезоны (аниме, реж. Хироаки Акаги)

Кётаро — молодой человек с темным мировоззрением, который часто фантазирует о причинении вреда своим одноклассникам. Его сердце наполнено мраком, но однажды он встречает Анну — девушку, способную зажечь в нем искру надежды и изменить его восприятие мира. Их встреча становится началом волнующей истории о том, как отношения могут быть катализатором перемен. «Опасность в моем сердце» — это история о борьбе между темными мыслями и светом любви, о том, как важно найти свой путь в жизни.

С 21 января:

«Моя подруга-олениха Нокотан» (аниме, реж. Масахико Ота)

Торако Коси — обычная школьница, живущая вполне обычной жизнью, но однажды по пути в школу она спасает странную девушку с оленьими рогами, висящую на проводах. Эта загадочная героиня, Ноко Шиканоко (или просто Нокотан), вскоре переводится в ее школу и начинает активно вмешиваться в жизнь главной героини. С каждым днем Торако всё больше погружается в мир странных и порой абсурдных приключений, созданных ее новой знакомой. «Моя подруга-олениха Нокотан» — это комедийное и немного сюрреалистичное путешествие по миру дружбы и неожиданных событий в жанре аниме.

«Ночной экспресс» (триллер, реж. Джон Хэйес, Джейми Магнус Стоун)

Напряженный триллер рассказывает о поезде, следующем из Глазго в Лондон, контроль над которым получают преступники. Головной вагон буквально напичкан электроникой, поэтому им не пришлось захватывать его «классическими» методами с оружием — достаточно было взломать систему и получить все нужные пароли. Остановить поезд предстоит бывшему полицейскому, находящемуся на связи с секретной службой Великобритании.

«Звездное дитя», 1 сезон (аниме, реж. Даисукэ Хирамаки, Саори Татибана, Рёта Ито)

Проект рассказывает о сложной и далекой от глянцевых картинок жизни айдолов. Мальчик Аква и девочка Руби — дети-близнецы известной исполнительницы по имени Аи Хосино. Ребята помнят, кем они были в прошлой жизни — врачом и его пациенткой. А еще и фанатами своей будущей мамы. Когда им было по три года, обезумевший поклонник убил ее. Со временем герои поняли, что их отец тоже был суперзвездой, но чтобы добраться до него, им самим надо стать айдолами.

С 24 января:

«Звездное дитя», 2 сезон (аниме, реж. Даисукэ Хирамаки, Саори Татибана, Рёта Ито)

Также в январе:

«Шальные карты», 2 сезон (криминальная комедия, реж. Джеймс Дженн, Винифред Джонг, Шон Пиллер)

Во втором сезоне авантюрного криминального сериала «Шальные карты» необычный дуэт из прекрасной мошенницы Макс и язвительного детектива Коула вновь попадает в череду преступных страстей. Химия между героями очевидна всем вокруг, но они изо всех сил стараются сохранить деловые отношения. Макс узнает шокирующую правду о том, кто убил брата Коула, и ради поисков преступников с ним даже не сбегает из страны, хотя рискует вновь попасть под следствие. Куда приведет расследование напарников по несчастью?

Фото: кадр из сериала «Тихая гавань»