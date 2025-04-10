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Юра Борисов заключил контракт с американским агентством UTA

Автор: Илья Кувшинов

10 апреля 2025

В числе других клиентов агентства – Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе и многие другие

Юра Борисов продолжает свой путь в Голливуде – российский актер заключил контракт с агентством United Talent Agency (UTA) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Variety.

В числе кинематографистов, с которыми у UTA подписаны контракты – Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс, Молли Шэннон, Брук Шилдс, Вигго Мортенсен и многие другие.

Variety также подчеркивает, что на международной арене актера продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Фото: кадр из фильма АНОРА

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