Юра Борисов заключил контракт с американским агентством UTA

В числе других клиентов агентства – Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе и многие другие

Юра Борисов продолжает свой путь в Голливуде – российский актер заключил контракт с агентством United Talent Agency (UTA) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Variety.

В числе кинематографистов, с которыми у UTA подписаны контракты – Харрисон Форд, Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс, Молли Шэннон, Брук Шилдс, Вигго Мортенсен и многие другие.

Variety также подчеркивает, что на международной арене актера продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Фото: кадр из фильма АНОРА