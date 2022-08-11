Общее число подписчиков потоковых сервисов Disney превысило аудиторию Netflix

The Walt Disney Company опубликовала отчет за третий финансовый квартал

Согласно отчету за третий финансовый квартал The Walt Disney Company, число подписчиков Disney+ выросло на 14,4 млн пользователей, превзойдя предыдущие прогнозы в 10 млн. Теперь количество абонентов Disney+ составляет 152,1 млн. Общее число подписчиков потоковых сервисов Disney – Disney+, ESPN+ (22,8 млн), Hulu вместе с Live TV (46,2 млн) – достигло 221 млн человек. Акции компании выросли на 6%, сообщает Deadline. Количество подписчиков Netflix сократилось до 220,67 млн после ухода около 1 млн пользователей за последние три месяца.

Квартальная выручка компании выросла на 26% и составила $21,50 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,09 против 80 центов, превзойдя прогнозы в 96 центов.

Доход от дистрибуции медиа и развлечений вырос на 11% и составил $14,11 млрд. Операционный доход направления сократился на 32% и составил $1,38 млрд. Доходы и прибыль линейных сетей выросли. Реклама на кабельном телевидении, эфирная реклама упала. Партнерский доход вырос для обоих.

Доход от VOD-сервисов составил 19%, но убытки увеличились с $293 млн до $1 млрд. Потери вызваны более высокими затратами на программирование, производство, технологии и маркетинг. Более высокий доход от подписки был получен за счет большего количества подписок и более высоких цен. Затраты также были выше на Hulu и ESPN+.

Продажи контента, лицензирование и кинотеатральные доходы выросли на 26%, убытки составили $27 млн против $132 млн годом ранее. Самыми прибыльными релизами стали ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, БАЗЗ ЛАЙТЕР И ЗАКУСОЧНАЯ БОБА. ФИЛЬМ. «В 2020 и 2021 году мы задержали, а в некоторых случаях сократили или отменили театральные релизы, – отметил генеральный директор The Walt Disney Company Боб Чапек. – Кроме того, мы столкнулись со значительными перебоями в производстве и доступности контента, включая задержку ключевых спортивных программ в прямом эфире в 2020 и 2021 году. До настоящего времени мы, как правило, имели возможность выпускать наши фильмы в прокат в 2022 году, хотя некоторые рынки продолжают накладывать ограничения на открытие и вместимость кинотеатров. Мы понесли и будем продолжать нести расходы, связанные с государственными нормами и безопасностью наших сотрудников, гостей и талантов, некоторые из которых капитализированы и будут амортизироваться в течение будущих периодов. В текущем квартале компания признала расходы в размере $42 млн. в основном из-за обесценения активов, связанных с нашим бизнесом в России».

На 70% выросла выручка The Walt Disney Company в третьем квартале от продаж парков, развлечений и продуктов и достигла $7,39 млрд. Операционный доход составил $2,19 млрд против $356 млн. В прошлом году Disneyland Resort был закрыт в течение трех месяцев, а Disney World работал с ограничениями.

Чапек и финансовый директор Кристин Маккарти затронули потерю индийской премьер-лиги по крикету, целевые показатели подписчиков и прибыльности для Disney+, а также предстоящие программы и спортивные состязания в США, включая заинтересованность в продлении контракта с НБА. Контракт Чапека был недавно продлен до 2024 года, что устранило некоторую неопределенность в отношении руководства компанией, но усилило давление на него, чтобы он без нареканий вел Disney вперед после серьезных промахов в пиаре в сложной экономической, политической и медийной среде.

Стратегический взгляд на стриминг в целом меняется, поскольку проблемы Netflix заставили Уолл–стрит более пристально оценивать потенциал потокового вещания, а именно очень высокие затраты на контент и неопределенности в обеспечении роста и прибыльности. Новый глава Warner Bros. Дэвид Заслав на прошлой неделе ясно дал понять, что стратегия WBD заключается не в том, чтобы «переплачивать и перевкладывать», чтобы любой ценой стимулировать рост числа подписчиков.

Disney потратит около $30 млрд долларов на контент в этом финансовом году и в течение следующих нескольких.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram