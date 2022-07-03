Обзор изменений графика релизов России с 27 июня по 3 июля

Релизы Sony Pictures в СНГ, выбывание «Трех богатырей» и многое другое

О переносах своих релизов в СНГ заявила компания Sony Pictures: так боевик БЫСТРЕЕ ПУЛИ переехал с 14 июля на 5 августа, а триллер ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ — с 21 июля на 25 августа.

Из графика релизов выбыл перевыпуск мультфильма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ, который компания MDfilm заявляла на 28 июля.

Ряд проектов из графика убрала компания «Наше Кино». Так, с 7 июля ушел перевыпуск дилогии БУМЕР. Также с 21 августа выбыли перевыпуски нескольких частей франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ, а именно: ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА, ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ и ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ. Кроме того, из графика ушли мультфильмы УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ и УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ, которые были заявлены на 4 августа. Что касается изменений в графике, с 28 июля на 4 августа прокатчик перенес фильм открытие минувшего Каннского кинофестиваля УБОЙНЫЙ МОНТАЖ.

На 10 ноября «Парадиз» заявил историческую драму ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН, участвовавшую в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Компании «Русский Репортаж» и «Иноекино» на 28 июля поставили перевыпуск драмы ОХОТА Томаса Винтерберга. Российскую драму РОДИТЕЛЬ компания «Пионер» начнет показывать в кинотеатрах страны с 18 августа.

Проект ОХОТНИЦА: РУНА МЕРТВЫХ компания «СБ Фильм» выпустит в прокат 21 июля. Также дистрибьютор заявил на 8 сентября фильм ужасов ТИХОЕ ОЗЕРО.

Компания «Вольга» поставила на 8 сентября фэнтези-драму ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ, главные роли в которой исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК переехал с 15 июля на 21 июля.

Также об изменениях заявила Capella Film: фильм ужасов БОЙСЯ ТЕМНОТЫ ушел с 11 августа на 4 августа, а французская комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ переехала с 14 июля на 21 июля.