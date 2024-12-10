top banner

ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериалов

Автор: Илья Кувшинов

10 декабря 2024

Принять участие можно до 31 января

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл новый конкурс, на который будут приниматься сценарные заявки художественных сериалов.

Принять участие можно до 31 января. Подача заявок возможна в двух категориях – игровые сериалы и игровые сериалы для детей и подростков. 

В числе главных требований к заявкам – в проекте должно быть от 4 до 20 серий хронометражем до 50 минут каждая. Сериал также должен соответствовать одной или нескольким из семи тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего».

Участвовать в конкурсе могут физические лица старше 18 лет. Заявки, вышедшие в финал, будут представлены на очной защите. Итоги конкурса будут подведены подведут до 30 апреля.

Подробные условия конкурса доступны на официальном сайте ИРИ.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
«Белый слон» объявил шорт-лист номинантов премии
Подробнее
В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошло 26 проектов, созданных при участии ИРИ
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок вперед вырвались «Маша и медведь. Парк чудес» и «Звезды в Сибири»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
РОСКИНО проведет Фестиваль российского кино во Франции
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
На фестивале «Зимний» прошла деловая программа
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 декабря
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Официальная касса России: самый прибыльный медведь года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Звезды в Сибири»
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Дни короткометражного кино объявили состав жюри, внеконкурсную и образовательную программы
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Уралочка»
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее

Новости по теме

В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошло 26 проектов, созданных при участии ИРИ
Подробнее
Российский веб-мюзикл «Громко и нежно» признан лучшим документальным сериалом на Minnesota Webfest
Подробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее