ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериалов

Принять участие можно до 31 января

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») открыл новый конкурс, на который будут приниматься сценарные заявки художественных сериалов.

Принять участие можно до 31 января. Подача заявок возможна в двух категориях – игровые сериалы и игровые сериалы для детей и подростков.

В числе главных требований к заявкам – в проекте должно быть от 4 до 20 серий хронометражем до 50 минут каждая. Сериал также должен соответствовать одной или нескольким из семи тематических линий: «Защита национальных интересов и общественных ценностей», «Герои наших дней и поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России», «Многонациональность: единство в многообразии», «Духовно-нравственные ориентиры», «Семейные ценности, воспитание детей и подростков» и «Образ будущего».

Участвовать в конкурсе могут физические лица старше 18 лет. Заявки, вышедшие в финал, будут представлены на очной защите. Итоги конкурса будут подведены подведут до 30 апреля.

Подробные условия конкурса доступны на официальном сайте ИРИ.