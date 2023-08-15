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Открылся XI фестиваль «Короче»

Автор: БК

15 августа 2023

Киносмотр пройдет с 15 по 20 августа

15 августа в Калининграде стартовал XI кинофестиваль «Короче».

Торжественная церемония открытия началась с органного концерта в Кафедральном соборе – это традиция фестиваля.

Фильмом открытия этого года стала лента СКАЗКИ ГОФМАНА Тины Баркалая, повествующая о неприметной девушке, жизнь которой меняется после встречи с человеком из мира рекламы и кино. Главные роли в картине исполнили Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов и Ксения Кутепова.

Стоит добавить, что СКАЗКИ ГОФМАНА – не только фильм открытия XI фестиваля, но и участник конкурса полнометражных дебютных работ. Программным директором секции дебютов на фестивале в этом году стала Ситора Алиева, ранее отвечавшая за конкурсную программу фестиваля «Кинотавр» и открывшая большое количество имен в российском кинематографе. В эксклюзивном интервью БК она поделилась своими ожиданиям перед началом смотра и рассказала, как проходил отбор проектов.

В программе фестиваля этого года 39 фильмов – 31 короткометражная и 8 полнометражных дебютных работ. Вход на все кинопоказы, по традиции, бесплатный, а регистрация на них все еще открыта на официальном сайте «Короче».

Председателем жюри секции полнометражного дебютного кино станет режиссер Борис Хлебников, жюри программы короткометражного кино возглавит режиссер и сценарист Алексей Герман-младший.

Вне конкурса на «Короче» состоится премьера фильма АРХИТЕКТОР о творчестве Алексея Германа-старшего – в документальную ленту вошли неизданные кадры фильма ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ, актерские пробы и многие другие уникальные архивные кадры из творческой жизни покойного режиссера.

На фестивале также запланирована образовательная программа «Короче.Лекторий», в рамках которой Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев и Иван И. Твердовский расскажут о своем опыте в кино.

Церемония закрытия XI фестиваля «Короче» пройдет 20 августа в Центральном парке.

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