Ситора Алиева: «Дебютное кино окончательно сложилось как индустриальный сектор с обширной географией»

Программный директор секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче» рассказала БК о том, как проходил отбор проектов и о своих ожиданиях перед началом смотра

На фестивале «Короче», который пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде, в этом году впервые будет представлена программа дебютного кино. Ее формированием занималась Ситора Алиева, ранее отвечавшая за программу фестиваля «Кинотавр». О том, как проходил отбор проектов, о своих ожиданиях перед началом смотра и о состоянии дебютного и авторского кино в России она рассказала БК.

Вы программный директор секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче». Какие у вас ожидания перед стартом смотра?

Я была не одна, отдельное спасибо моим коллегам по отборочной комиссии Марии Токмашевой и Наталии Григорьевой. Нас удивило количество заявок на участие: поступило 52 фильма из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владикавказа, Березников, Иванова, Перми, Калининграда, Красноярска, Братска, Уфы, Улан-Удэ, Казани, Переславля-Залесского и других городов. То есть по-прежнему заметно региональное кино, не только якутское, но и татарское, башкирское, бурятское, осетинское. Причем выяснилось, что авторы из Владикавказа и Улан-Удэ, подавшие заявки на участие в конкурсе дебютов, уже сняли по два-три полных метра, участвовали с ними в других смотрах и прокатывали в своих республиках.

Женщины сняли 34 процента поступивших работ, мужчины – 61 процент, остальное – смешанные тандемы и группы. А что касается возраста, то режиссером может стать каждый: заявки приходили и от 21-летних, и от 60-летних.

Двадцать из присланных фильмов были созданы при поддержке министерства культуры, несколько – при поддержке платформ. Из оставшихся тридцати независимых лент чуть меньше половины – любительские, буквально снятые на коленке.

Тем не менее режиссеры сорока картин уже обладают профессиональным опытом в кино или медиаиндустрии: они либо снимали короткий метр, сериалы, документальное кино, рекламу, игровое кино, либо были задействованы на площадке как актеры, художники и так далее. Таким образом, дебютное кино окончательно сложилось как индустриальный сектор с обширной географией.

Если дебютного кино оказалось много, какие критерии вы использовали при отборе?

Критерий всегда один – качественное кино. Все отобранные картины сняты профессионалами кино- или медиаиндустрии. И это неудивительно: опытным, внятным, понимающим, чего они хотят, режиссерам проще получить финансирование. Нас удивило очевидное желание делать кино для зрителя. Поступил даже костюмный фильм, снятый историческими реконструкторами… Возможно, молодые режиссеры хотят обрести свою аудиторию и найти публику более широкую, чем педагоги, друзья или родственники. Также заметно влияние сериалов.

Как именно оно проявляется?

Сериалы – знак нашего времени, неизбежно накладывающий свой отпечаток и на тип драматургии, и на способ работы с актерами, и на характер изображения. Целый ряд присланных на отбор дебютов очень похож на пилотные эпизоды: история оставляет возможность для продолжения, зритель размышляет, как сложится судьба героев.

Драмы составляют базу программы любого смотра, но фестивального или авторского кино становится все меньше, а экспериментальное кино снимают в основном любители. Если говорить о том, какие темы и проблемы волнуют молодых авторов, то это семья и отношения, столкновение с серьезным жизненным вызовом и способы его преодоления.

Как вы оцениваете нынешнюю программу дебютного полнометражного кино?

Программа стала неким агрегатором жанрового кино. В конкурсе представлены следующие жанры. Ставшее также фильмом открытия фестиваля драмеди СКАЗКИ ГОФМАНА мастера рекламы и медиа Тины Баркалая с тонкой иронией рассказывает о том, что все в наших руках. Спортивная драма КРЕЦУЛ Александры Лихачевой основана на реальных трагических событиях из жизни дзюдоиста Олега Крецула. Из поданных на отбор трех триллеров (а это сложный жанр, требующий опыта и владения ремеслом) в конкурс вошла ПРАВДА Максима Кузнецова. В то же время это серьезная психологическая история. Крайне редко на фестивали попадает детское кино достойного качества, тем более независимое и региональное. В картине БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы (у которого уже есть приз «Короче» за короткий метр «Половинки») действительно все сошлось.

Истории взросления присутствуют почти на каждом фестивале в любой точке мира. В нашей программе эта тема раскрывается в проекте ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ Ирины Бас. ЧАЙКА Полины Лазаревой – мелодрама про одиноких людей в большом городе в поисках любви. АКВАРИУМ Ильи Шагалова – антиутопия. Согласитесь, редкий случай для дебюта. Героиня фильма Владимира Скворцова ТАЙМ-АУТ – одна из миллионов, верящих в аффирмации, желающих обнять вселенную и стать счастливыми.

Довольно разнообразна и история создания отобранных дебютов. Многие были задуманы давно – пять лет назад, а то и все пятнадцать, но запустились только в последние два-три года. Фильмы конкурса корреспондируют между собой. Мы не ставили такой задачи, но часто, как наблюдают отборщики больших фестивалей, картины отбирают себя сами.

Да, ленты нашей программы обладают всеми плюсами и минусами дебютов, но продюсеры помогают режиссерам выравнивать качество, а фестиваль дает старт, платформу и помощь в поиске публики. А дальше следующая группа экспертов – жюри, медиа, пресса, индустрия – будет делать свои выводы и свой выбор.

Вы говорите, что дебютное кино становится более зрительским. Авторское кино в целом переживает сейчас сложные времена – зритель предпочитает смотреть его на платформах, а не на больших экранах, международные фестивали стали недоступны для него. Как это повлияет на его развитие в долгосрочном периоде, на ваш взгляд?

Сегодня действительно самый сложный момент не только для дебютного, но и для авторского кино. Советское, а потом российское кино было востребовано на разных континентах и получало важный элемент продвижения через международные площадки. Когда многие двери для нас оказались закрыты, авторскому и дебютному кино стало очень сложно. Пока оно будет искать себе место на внутреннем рынке – в фестивальной сфере, в той или иной степени в кинопрокате и на платформах.

Как вы оцениваете дальнейшие перспективы фестивального движения в России?

Пока наши перспективы – делать работу здесь и сейчас.

У программы дебютного кино сильное жюри, вручается Гран-при и два спецприза и нет наград за сценарий, режиссуру, операторскую работу, как в программе короткого метра. Почему? Какие спецпризы будут вручаться?

Часто так бывает, что актеры, операторы и сценаристы оказываются опытными, далеко не дебютантами. Поэтому мы решили дать жюри полную свободу награждать все, что оно считает нужным. Понятно, главный приз – это всегда выбор вкуса, интересов, позиции, эстетических пристрастий конкретного жюри. Оба состава жюри на нынешнем «Короче» блестящие, и мы можем только гордиться такими замечательными экспертами.

Будет ли программа дебютного кино на «Короче» в следующем году? Как в целом вы оцениваете сотрудничество с фестивалем?

Команда фестиваля безупречна и профессиональна, и я надеюсь на продолжение сотрудничества.

Фото: личный архив Ситоры Алиевой