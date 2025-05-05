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Предварительная касса уикенда: «В списках не значился» расположился на первой строчке чарта

Автор: Георгий Романов

5 мая 2025

«Сокровища гномов» заняли четвертое место

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP), сумевшая записать на свой счет порядка 235 млн рублей. Новинка совсем немного опередила холдовер КРАКЕН (CP), который, благодаря отличной стойкости в прокате, подобрался к отметке сборов в 700 млн.

Семейная комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI) стартовала с четвертой строчки чарта. Фильм с Никитой Кологривым заработал около 80 млн рублей. 

Отечественный мультфильм МАРАКУДА (VLG) за четыре дня проката смог записать на свой счет чуть менее 45 млн рублей, что позволило ему подняться на шестое место таблицы лучших релизов уикенда. 

Восьмое и девятое место чарта заняли семейные релизы ОЧИ (EXP) и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK). Оба фильма добавили в свою копилку примерно по 17 млн рублей.

Замкнул десятку лучших триллер СЕРФЕР (GF) с Николасом Кейджем, который сумел освоить около 12,5 млн рублей за уикенд.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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