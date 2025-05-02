Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая

«Фишер. Затмение», продолжение военных драм «Карпаты» и «Смерш», а также многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в мае – это продолжение триллера «Фишер». Во втором сезоне проекта, получившего подзаголовок «Затмение», герои Ивана Янковского и Александра Яценко будут расследовать очередное уголовное дело.

Кроме того, зрителей стриминга ждут дорама «Железная семья», продолжение военных драм «Карпаты» и «Смерш», а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Карпаты», 2-й сезон (военная драма, реж. Михаил Агранович)

В 1949 году на Западной Украине, в Карпатах, диверсант по прозвищу Ворон был отправлен британской разведкой МИ-6 для проведения диверсионных операций. Однако кураторы не знали, что на самом деле Ворон — советский разведчик, обладающий сверхсекретными данными, которые могут разоблачить агентов иностранных разведок в СССР.

«Смерш», 3-й сезон (военная драма, реж. Михаил Кабанов)

События сериала разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу. Но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все… В центре сюжета — два капитана советской контрразведки Смерш — Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

«Железная семья» (мелодрама, реж. Сон Джун-хэ)

Восемь лет назад Сон Кан-джу встречался со своей однокурсницей Ли Да-рим. Потом он ушел в армию, вернулся и возглавил знаменитую на всю страну компанию своей семьи. Сон Кан-джу часто вспоминает Ли Да-рим. Девушка к 30 годам почти полностью потеряла зрение из-за редкого заболевания. Ей помогла бы инъекция дорогостоящего лекарства, но ее семья не может себе позволить купить его.

С 5 мая:

«Рослый» (драма, реж. Николай Никитин)

В мае 1939 года майор Иван Рослый оказывается в эпицентре советско-финской войны. Кажется, что линия Маннергейма, которая считается неприступной, не оставляет шансов на успех, однако подразделение майора совершает невозможное — прорывает мощную оборону противника, что становится первым шагом советских войск к победе. Затем на протяжении всей Великой Отечественной войны Рослый демонстрирует невероятное военное мастерство. Он выводит тысячи солдат из окружения, разбивает танковый дивизион фон Клейста на Кавказе и принимает участие во взятии Имперской канцелярии в Берлине. Но не только враги пытаются помешать герою: в тылу против него строят козни, а близких майору людей вынуждают давать против него ложные показания.

С 8 мая:

«По следу зверя» (военная драма, реж. Петр Амелин, Алексей Гусев)

Советские разведчики под руководством капитана Андрея Лосева идут «по следу зверя» — хорошо подготовленной диверсионной группы «Валли-2», которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Информацию о действиях «Валли-2» передает другой советский разведчик Сергей Скорин, который работает в недрах абвера. Андрей и Сергей — родные братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею. Он подозревает, что брат перевербован. Сергей, по мнению Андрея, двойной агент. Так ли это на самом деле?

С 14 мая:

БОЕВЫЕ ЛАЗЕРЫ (документальный, реж. Сергей Айрапетов)

Считыватели штрихкодов и принтеры, целеуказатели и дальномеры, хирургические скальпели нового поколения и даже холодный термоядерный синтез. Все это работает при помощи лазера — уникального изобретения гениальных советских физиков Александра Прохорова и Николая Басова. В середине 1950-х годов Прохоров и Басов сконструировали оптический квантовый генератор, послуживший основой для создания боевых лазеров. В 1960-х благодаря им появились программы разработки лазерного оружия высокой мощности «Терра» и «Омега», затем — лазерных установок для сопровождения и уничтожения космических целей и баллистических ракет.

С 28 мая:

ОТРАВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ (драма, реж. Дезире Носбуш)

Лукас ушел от своей жены Эдит десять лет назад. По просьбе Эдит они встречаются на кладбище, где похоронен их единственный ребенок. Короткая и напряженная встреча выводит на поверхность кипящую боль и негодование, но также служит напоминанием о близости и любви, которые когда-то их связывали.

С 29 мая:

БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ (комедия, реж. Маркус Голлер)

Нетрезвый Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и ему предстоит пройти медико-психологическую экспертизу. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью. Там он встречает Хелену, вместе с которой пытается избавиться от пагубной привычки, но на каждом шагу их подстерегают соблазны.

Скоро:

«Фишер. Затмение» (триллер, реж. Александр Цой)

Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником.

«Качели» (драма, реж. Владимир Зинкевич)

Руслан Миронов приезжает в большой город, где хочет начать новую жизнь. Сняв комнату у риелтора-афериста, Руслан заселяется в квартиру, которую сдали днем раньше освободившемуся из тюрьмы вору в законе Науму. Это история о молодом парне, который по стечению обстоятельств оказался внутри криминального мира.

Фото: кадр из сериала «Фишер. Затмение»