Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая

«Я ничего не помню», «Таганрог», «Нюрнбергская история» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Premier в мае – триллер «Я ничего не помню». Сериал с Владимиром Веревочкиным и Ангелиной Пахомовой исследует тему абьюза, который может привести к трагичным последствиям.

Кроме того, на платформе уже дебютировали военная драма «Таганрог», комедии ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ и «Смешная история», а также многое другое.

Уже на сервисе:

ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (комедия, реж. Кирилл Белевич)

Девушка Катя живет в поселке со звучным названием Жупа, шьет одежду и мечтает покорить модный Олимп. Но ее мама уверена, что гораздо важнее — побыстрее выдать дочь замуж. Не выдержав давления, Катя решает уехать в Москву, чтобы строить собственную жизнь. Однако все идет не по плану: героиня застревает во временной петле, в которой один и тот же день повторяется снова и снова. Чтобы выбраться, Катя должна взглянуть по-новому на свой привычный мир, лучше понять людей вокруг и разобраться, чего она на самом деле хочет.

ВОЙНА И МУЗЫКА (военная драма, реж. Сарик Андреасян)

Июнь 1941 года. Из армянского села на фронт уходят трое друзей — учитель, сын священника и новоиспеченный жених. Вместо оружия они в первую очередь хватают музыкальные инструменты: аккордеон, дудук и дхол. В вихре войны, где каждый день — на грани жизни и смерти, музыка становится для них спасением, способом выстоять и поддержать боевой дух товарищей.

ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (экшн, реж. Наталия Ахметова-Каленова)

19-летний Леша оказывается на перепутье: его семье срочно нужны деньги, и единственный шанс заработать — принять участие в гонке с популярным блогером Шкурным. По договору он должен проиграть заезд в прямом эфире и в финале зрелищно поджечь старенькие жигули — семейную реликвию, оставшуюся от деда-конструктора. Сначала это кажется легким способом решить проблемы, но все меняется, когда Леша случайно узнает больше о жизни своего деда и открывает для себя увлекательный мир дрифта.

ПРИШЕЛЕЦ (драма, реж. Иван Соснин)

В маленькой уральской деревне живет Леша — слабослышащий парень, которого окружающие считают чудаком. Он обитает в доме, собранном из мусора, увлеченно рисует круги на полях и каждый день пытается поймать радиосигнал из космоса. Деревенские жители смеются над его странностями, пока однажды в его жизни не происходит нечто невероятное — приходит тот, кого он так долго звал. Этот визит меняет не только судьбу Леши, но и взгляд односельчан на него, на самих себя и на границы возможного.

ОТБРОСЫ (криминальная драма, реж. Карен Арутюнов)

Бывший заключенный Костя и военный в отставке Олег соглашаются перевезти таинственный груз на машине скорой помощи, надеясь на легкий заработок и шанс начать все с чистого листа. Но с каждым километром становится ясно: никакого нового начала не будет — они втянуты в смертельно опасную игру, где для заказчика они лишь разменные фигуры.

РОЗАЛИ (фантастическая комедия, реж. Давид Бабаханян)

В секретной лаборатории ученые создают женщину-робота, почти неотличимую от человека. Чтобы завершить процесс «гуманизации», Розали должна научиться чувствовать — от влюбленности до ярости. Для этого ей нужен помощник, и им становится парень, задолжавший всем и вся — лгун, неудачник и, возможно, единственный, кто способен научить робота быть человеком… и самому чему-то научиться в ответ.

«Таганрог» (военная драма, реж. Арменак Назикян)

Военно-историческая драма о героях Донского подполья времен Великой Отечественной войны. Главный герой сериала — офицер госбезопасности Виктор Швец, который под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации в Таганроге. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов, в реальной жизни возглавлявший антифашистскую организацию в Таганроге.

«Смешная история» (комедия, реж. Артур Брондо)

Ироничный сериал, в котором известные личности прошлого сталкиваются с реалиями настоящего. Петр I, Екатерина II, Крылов, Толстой и другие исторические личности живут в своих эпохах, но в условиях XXI века: с гаджетами, соцсетями и современными трендами. Их привычные поступки и исторические факты обретают новое, комичное звучание, а пересечения между персонажами и эпохами рождают неожиданные ситуации и парадоксы.

С 9 мая:

«Нюрнбергская история» (военная драма, реж. Николай Лебедев)

Расширенная и углубленная версия фильма НЮРНБЕРГ. В центре сюжета — советский офицер Игорь Волгин, который после войны приезжает в Нюрнберг в качестве переводчика на международном трибунале. Его цель — найти пропавшего брата-художника, чей след теряется в немецком лагере. Поиски оборачиваются столкновением с подпольными нацистами, тайными агентами и личной драмой на фоне крупнейшего судебного процесса XX века.

«45 дней до Победы» (документальный, реж. Данил Мотин)

Документальный сериал о людях, приближавших Победу не только на передовой, но и в тылу. Каждая серия — отдельная история о подвиге. Связисты и ученые, врачи и партизаны, дети и священники, художники и узники концлагерей — сериал охватывает множество судеб, объединенных общей целью: выстоять и победить.

Скоро:

«Я ничего не помню» (триллер, реж. Дмитрий Власкин)

Главный герой — обычный петербургский парень Макс — влюбляется в красивую девушку Настю, и у пары завязываются отношения. Однажды Макс в результате несчастного случая теряет память о событиях последних дней. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала уехать в ретрит, но пропала без вести. Кто виноват в пропаже Насти и какие события привели к трагедии?

«Злые люди» (исторический детектив, реж. Ким Дружинин)

Нижний Новгород, 1895 год. В преддверии крупнейшей ярмарки года убит предводитель губернского дворянства — один из самых влиятельных людей города. За расследование берется опытный сотрудник сыска Алексей Лыков. Раскрывая дело, он сталкивается с силами, которые ставят под сомнение не только его профессиональные навыки, но и человеческие убеждения. Чем ближе Лыков к разгадке, тем выше становится цена — и ставка в этой игре может быть его собственной жизнью.

Фото: кадр из сериала «Я ничего не помню»