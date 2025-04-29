В Premier и RUTUBE провели ряд назначений на руководящие должности

В частности, директором по контенту и дистрибуции двух сервисов стала Мария Смирнова

«Газпром-Медиа Холдинг» усилил команду онлайн-кинотеатра Premier и платформы RUTUBE новыми людьми. Об этом сообщают «Ведомости».

Директором по контенту и дистрибуции двух сервисов стала Мария Смирнова, которая ранее занимала аналогичную должность в онлайн-кинотеатре KION. До этого она была также директором по контенту «Иви» и руководителем Sony Pictures Television в России.

Управление лицензионного контента Premier и RUTUBE возглавит Екатерина Мартынова, а управление дистрибуции – Елена Басова. Тандем в прошлом тоже ранее работал в KION на соответствующих позициях.

Команду Алексея Федорова, руководителя собственного производства RUTUBE и Premier, усилят директор по производству Евгений Четвериков, который сфокусируется на производственной части оригинального контента Premier, и креативный продюсер Анна Мирохина.

Должность директора по интегрированным коммуникациям и программированию ключевого контента для двух платформ займет программный директор «Иви» Ренат Шаяхметов, а экс-руководитель департамента собственного производства «Иви» Егор Великогло, в свою очередь, станет директором по развитию бизнеса и авторского контента RUTUBE.

Отмечается, что новые руководители возьмут фокус на эффективную дистрибуцию и монетизацию контента, а также на изменение политики по управлению оригинальным и лицензионным контентом.