«Ополченский романс» собрал 1 млн просмотров в онлайн-кинотеатре Premier
Автор: БК
28 февраля 2025
Сериал дебютировал 18 февраля
Драма «Ополченский романс» стала лидером среди сериалов и фильмов военной тематики этого года в онлайн-кинотеатре Premier.
Проект, снятый по одноименному сборнику рассказов Захара Прилепина, дебютировал на платформе 18 февраля и за это время смог собрать 1 млн просмотров.
Главные роли в сериале Олега Лукичёва исполнили Алексей Вертков, Антон Шагин, Андрей Назимов, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов и другие. Производством занималась кинокомпания «Гринвич Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Фото: кадр из сериала «Ополченский романс»
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