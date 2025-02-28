«Ополченский романс» собрал 1 млн просмотров в онлайн-кинотеатре Premier

Сериал дебютировал 18 февраля

Драма «Ополченский романс» стала лидером среди сериалов и фильмов военной тематики этого года в онлайн-кинотеатре Premier.

Проект, снятый по одноименному сборнику рассказов Захара Прилепина, дебютировал на платформе 18 февраля и за это время смог собрать 1 млн просмотров.

Главные роли в сериале Олега Лукичёва исполнили Алексей Вертков, Антон Шагин, Андрей Назимов, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов и другие. Производством занималась кинокомпания «Гринвич Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Фото: кадр из сериала «Ополченский романс»