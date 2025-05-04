Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года

Поп-мюзикл «Джульетта и Ромео», хоррор The Exit 8 и несколько переносов

На минувшей неделе Capella Film заявила три новых проекта – СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ (24 июля), ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО (7 августа) и ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (3 октября).

«Экспонента Фильм» поставила на 25 сентября комедию ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ. Хоррор THE OAK переместился с 4 сентября на 7 августа, где ранее стоял фильм ужасов DEVIL'S BRIDE – теперь он сдвинулся на 17 июля. В свою очередь, хоррор SOROP выйдет раньше запланированного – 3 июля, а не 17-го. Еще один ужастик из пакета компании – ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ – ушел с 26 на 5 июня.

«Про:взгляд» выпустит 4 сентября хоррор THE EXIT 8 по мотивам популярной японской игры. Премьера картины состоится в секции «Полуночные показы» грядущего Каннского кинофестиваля. Криминальный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, заявленный на 17 июля, временно покинул прокатную сетку – его место в графике занял фильм ужасов ШУМ (прошлая дата – 5 июня). Хоррор ЗОМБИ-КЕНГУРУ сдвинулся с 12 на 26 июня, а ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА – с 3 июля на 7 августа.

АО «Синема Парк» поставил на 22 мая испанскую комедию КАКОЙ ОТПУСК!.

Фото: промо-кадр из фильма THE EXIT 8