top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

4 мая 2025

Поп-мюзикл «Джульетта и Ромео», хоррор The Exit 8 и несколько переносов

На минувшей неделе Capella Film заявила три новых проекта – СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ (24 июля), ДЖУЛЬЕТТА И РОМЕО (7 августа) и ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (3 октября).

«Экспонента Фильм» поставила на 25 сентября комедию ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ. Хоррор THE OAK переместился с 4 сентября на 7 августа, где ранее стоял фильм ужасов DEVIL'S BRIDE – теперь он сдвинулся на 17 июля. В свою очередь, хоррор SOROP выйдет раньше запланированного – 3 июля, а не 17-го. Еще один ужастик из пакета компании – ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ – ушел с 26 на 5 июня.

«Про:взгляд» выпустит 4 сентября хоррор THE EXIT 8 по мотивам популярной японской игры. Премьера картины состоится в секции «Полуночные показы» грядущего Каннского кинофестиваля. Криминальный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ, заявленный на 17 июля, временно покинул прокатную сетку – его место в графике занял фильм ужасов ШУМ (прошлая дата – 5 июня). Хоррор ЗОМБИ-КЕНГУРУ сдвинулся с 12 на 26 июня, а ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА – с 3 июля на 7 августа.

АО «Синема Парк» поставил на 22 мая испанскую комедию КАКОЙ ОТПУСК!.

Фото: промо-кадр из фильма THE EXIT 8

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»
Подробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов за 2024 год
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 21–27 апреля 2025 года
Подробнее
Касса России: «Денискины рассказы» стартовали с третьей строчки
Подробнее
Официальная касса России: сорванцы против монстров
Подробнее
В Следственном комитете появится совет по культуре
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кракен» во второй раз возглавил прокат
Подробнее
Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман наберут документальный курс в школе кино «Индустрия»
Подробнее
Названы самые убыточные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавила драма «В списках не значился»
Подробнее
«Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Подробнее
Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 мая
Подробнее