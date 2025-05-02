Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавила драма «В списках не значился»

Также в первую десятку попало еще пять новинок

По предварительным данным, лидером четверга стала военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP). Проект заработал в первый день проката около 64 млн рублей, что по итогу недели должно дать 220-250 млн рублей. Все четыре дня праздничного уикенда в этом году выходные, поэтому множители фильмов ожидаются невысокие.



Четвертую строчку чарта заняла семейная комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI). Фильм с Никитой Кологривым освоил порядка 22 млн рублей и теперь может рассчитывать на 80-90 млн рублей по итогу уикенда.



Отечественный мультфильм МАРАКУДА (VLG) стартовал с шестого места таблицы с результатом в районе 12 млн рублей. За четыре дня проката в копилке анимационного проекта может оказаться 40-45 млн рублей.



Почти идентичный результат в 4,5-4,6 млн рублей показали расположившиеся на восьмой и девятой строчках чарта семейные релизы ОЧИ (EXP) и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK). Скорее всего, к вечеру воскресенья на их счету окажется 15-20 млн рублей.



Замкнула десятку лучших еще одна новинка – триллер СЕРФЕР (GF) с Николасом Кейджем. Заработав на старте 3,4 млн рублей, фильм сможет рассчитывать на результат в районе 10-13 млн рублей к концу недели.



Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ