Okko рассказал о новинках мая

«Тюремный дневник», «Пальма 2», «Мастер»

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в мае – триллер «Тюремный дневник». В центре повествования оказывается живущая в США студентка, которую обвиняют в шпионаже в пользу России.

Также зрителей стриминга ждут приключенческая лента ПАЛЬМА 2, экшн МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом, сериал «Атом» и многое другое.

Уже на сервисе:

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (фэнтезийная комедия, реж. Александр Амиров)

В пруду городского парка живет лягушка, которая очень любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором такая же, как она, ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это так впечатляет ее, что она принимает происходящее за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы. Но вместо нее ловит мячик для гольфа.

РОДНИНА (спортивная драма, реж. Константин Статский)

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (приключения, реж. Наталия Ахметова-Калёнова)

Леша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Леша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Леша делает ставку на себя.

ОБВИНИТЕЛЬ (боевик, реж. Донни Йен)

2017 год. Во время очередного рейда опытный полицейский Фок, спасая коллегу, получает серьезные травмы, а главного обвиняемого суд признает невиновным из-за отсутствия доказательств у прокуратуры. Решив сменить поле деятельности, Фок уходит из полиции, чтобы работать в Министерстве юстиции. Спустя 7 лет, пройдя необходимое обучение, он становится прокурором. Его первое дело — процесс над парнем, которого обвиняют в торговле наркотиками.

«Леди Баг и Супер-Кот», 6-й сезон (анимационный, реж. Томас Астрюк)

Подростки Маринетт и Адриан при дневном свете ведут жизнь обычных парижских школьников. Но когда на город спускаются сумерки, они превращаются в супергероев Леди Баг и Супер-Кота. Перед ними стоит непростая миссия – защищать Париж от злого волшебника Бражника, который день за днем ловит в свои сети неосторожных жителей города, превращая их в суперзлодеев. При этом, когда герои объединяются, каждый из них не знает истинной личности другого. Подросткам предстоит научиться справляться со своими новыми обязанностями, а также с обычными подростковыми неприятностями, которые связаны с первой любовью, школой, семьей и друзьями.

«Шурик и Шарик», 2-й сезон (анимация, реж. Никита Диченко, Фёдор Павлов, Андрей Афанасьев)

финальные серии

В городе Подмосковске в съемной квартире живут трое друзей: скромный Шурик, мечтающий о богатстве Жора и полный спокойствия Платон. С ними обитает пес породы «английский буль-бультерьер» по кличке Шарик, энергичный характер которого не дает окружающим заскучать. Каждый день с этой веселой компанией происходят ситуации, знакомые всем: поиск работы, построение отношений с противоположным полом или даже встреча школьных выпускников. И каждое из этих событий доведено до полного абсурда.

«Красный яр» (драма, реж. Михаил Вассербаум)

1860 год. Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка», и на разработку золотых приисков прибежали старатели со всей страны. За слитки и драгоценный песок, лежащие прямо под ногами, между беглыми каторжниками, ссыльными офицерами, купцами и жандармами развернулась настоящая война. Отголоски страстей, бушевавших на просторах тайги, сквозь века докатились и до современного Красноярска, когда в город приехала «русская француженка» Барбара и молодой историк Виктор Антонов. Официальная версия визита — подготовка документального фильма о Сибири — далека от реальности. На самом деле молодая искательница приключений приехала в Сибирь, чтобы воочию увидеть свою «малую родину» и проверить истинность одной карты, доставшейся ей по наследству. Поиски таинственного золотого месторождения приводят к новому витку драмы и прямому противостоянию с криминалом.

С 6 мая:

ЖИВИ СЕЙЧАС (драма, реж. Саша Натвани)

В свой день рождения, после успешной сдачи экзаменов, Зиба и ее друзья мечтают о незабываемом празднике. В конце этого дня Зиба планирует сделать необратимый шаг, так как ей поставлен страшный диагноз. Но встреча с Шейем, в которого Зиба моментально влюбляется, переворачивает все. Вместе они отправляются в полное радости и любви путешествие, которое лишний раз докажет, что смысл жизни можно найти в любое время — просто нужно жить здесь и сейчас.

С 8 мая:

ПАЛЬМА 2 (приключенческий, реж. Владимир Кондауров)

Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали, Расмус А. Сивертсен)

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.

С 9 мая:

ОТРЯД СВЕТЛЯЧКОВ (военная фантастика, реж. Станислав Мареев)

Май 1942 года. Несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям.

С 10 мая:

ГОРНАЯ НЕВЕСТА (драма, реж. Маура Дельперо)

1944-й, Южный Тироль. Даже в разгар Второй мировой войны в небольшой горной деревушке Вермильо посреди Альп спокойно, красиво и свободно. Именно сюда в поисках спасения от войны приезжает беглый солдат Пьетро родом с Сицилии. Несмотря на дезертирство, его принимает семья местного учителя, у которого есть три дочери. Эта встреча навсегда изменит каждого, особенно сестер. Пьетро влюбляется в старшую Лючию, и ближе к весне вся деревня готовится к свадьбе. Однако пара даже не представляет, что ждет их после женитьбы и окончания военных действий.

С 12 мая:

ПАРИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (комедия, реж. Джованни Дота)

Когда 80-летний синьор Капуто переносит инсульт и попадает в больницу, медбратья Анджело и Сальваторе заключают пари — доживет ли их пациент до утра? На кону — новогодний отпуск и 200 евро, и спасение умирающего превращается в настоящую азартную игру.

С 14 мая:

«Тюремный дневник» (триллер, реж. Игорь Копылов)

Кулинарный блогер Сильвия приходит в роскошный отель в Вашингтоне на встречу с миллионером Патриком Шеллом, который предлагает ей за солидное вознаграждение записать на видео его откровения. Тем временем полиция Солт-Лейк-Сити обнаруживает в гостиничном номере обезображенный труп девушки. Расследование ведут эксперт Кельвин Хьюз и детектив Стивен Ллойд, уверенный в том, что в городе орудует серийный убийца. К русской студентке Марии Жуковой, которая учится в Вашингтоне, приходят с обыском агенты ФБР и выдвигают девушке обвинение в шпионаже. Мария оказывается в тюрьме, где ей предстоит пройти череду тяжелых испытаний, а Хьюзу поручают вести ее дело.

С 16 мая:

«Хайд, Джекил и я» (мелодрама, реж. Чо Ён-гван, Пак Щин-у)

Обаятельная цирковая артистка Чан Ха-на знакомится с парой близнецов и начинает общаться с обоими. Через некоторое время девушка приходит к выводу, что испытывает чувства одновременно к двум братьям — так похожим внешне, но таким разным по характеру. В действительности же «близнецов» не существует, и все это время героиня общалась с одним человеком — директором парка аттракционов Гу Со-джином, страдающим диссоциативным расстройством личности, которое проявляется в чередовании жизнерадостной и агрессивной форм поведения.

С 21 мая:

ДОН КЬЮ (драмеди, реж. Клаудио Белланте)

В итальянском квартале в Нью-Йорке живет эксцентричный пожилой мужчина Дон Кью, который получил крупное наследство после смерти родителей. Днями напролет он читает гангстерские романы и смотрит фильмы про мафиозные кланы. Со временем он начинает мнить себя персонажем КРЕСТНОГО ОТЦА и ответственным за порядок в своем районе, вызывая недоумение и насмешки соседей. Он носит вычурные костюмы, торчит в местных забегаловках, ведя беседы с постояльцами, и разговаривает с воображаемыми подельниками. Младшая сестра Дона Кью уверена, что брат сходит с ума, потому что перестал принимать лекарства. Обеспокоенная его состоянием, она обращается к вышедшему из тюрьмы преступнику Рокко с просьбой забраться в дом брата и уничтожить все гангстерские книги и видеокассеты. А тем временем Дон Кью уверен, что официантке китайского ресторана угрожает опасность, и ее хотят похитить торговцы людьми. Он решает во что бы то ни стало спасти девушку и оказывается в реальной опасности.

С 23 мая:

ИСПОВЕДЬ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ (триллер, реж. Ран Хуан)

1990-е. В психиатрической больнице находится Мэдс Лейк, осужденный после признания в серии убийств. Однако есть те, кто считает, что он оговорил себя. В итоге сам Мэдс, доктор Анна и полицейский Сорен начинают опасную ментальную игру, и у каждого свои причины докопаться до истины.

С 27 мая:

МАСТЕР (боевик, реж. Дэвид Эйер)

Бывший британский спецназовец Левон Кейд оставил войну в прошлом и теперь работает бригадиром на стройке. Он всегда поможет в трудную минуту и не допустит несправедливости, за что его уважают коллеги. Однажды у близких ему людей бандиты похищают 19-летнюю дочь. Полиция бездействует, и Левон по просьбе родителей решает самостоятельно найти девушку и вернуть ее домой.

С 28 мая:

ОТРАВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ (драма, реж. Дезире Носбуш)

Бывшие супруги Лукас и Эдит не виделись 10 лет. Они встречаются на кладбище, где похоронен их погибший сын Джейкоб. Его тело необходимо эксгумировать из-за попадания токсинов в почву и перезахоронить. В ожидании смотрителя кладбища они вынуждены провести вместе некоторое время. Эдит тяжело дается общение с Лукасом, он также чувствует неловкость. Она признается бывшему мужу в том, что так и не смогла пережить потерю сына и начать новую жизнь. Он рассказывает ей о том, что вновь женился и пишет книгу о сыне. Эдит и Лукас начинают выяснять отношения, погружаясь в обиды прошлого и взаимные упреки. Вместе они пытаются понять, что может помочь им пережить утрату и унять незатихающую боль.

С 29 мая:

«Атом» (драма, реж. Нурбек Эген)

1942 год. Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки — задача практически невыполнимая. Под руководством Курчатова в Москве начинает работу секретная Лаборатория №2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова, который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате Внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить. Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать Великобританию и США, чтобы достичь ядерного равновесия в послевоенном мире.

С 30 мая:

ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ (фэнтези, реж. Софи Осборн)

Девочка Вайолет, гуляя по магическому лесу, встречает волшебного единорога, и между ними завязывается дружба. Но злодей Рекит хочет вырубить лес и на его месте построить дома. Вайолет решает встать на защиту леса и своего нового друга, чтобы спасти волшебный мир от уничтожения.

Скоро:

«Герои неизвестных войн» (документальный, реж. Иван Юдин)

В период холодной войны руководство СССР отправляет лучших кадровых военных, дипломатов и разведчиков в горячие точки мира, чтобы поддержать дружественные страны в разрешении военных конфликтов. Советские специалисты помогают Северной Корее, Вьетнаму, Египту, Эфиопии и Ливану противостоять агрессорам и предотвращают третью мировую войну в условиях Карибского кризиса. В основе документального проекта лежат воспоминания ветеранов глобальных мировых вооруженных конфликтов, чьи подвиги сыграли решающую роль в сохранении мира на планете и навсегда изменили расстановку сил на геополитической карте Земли.

Фото: кадр из сериала «Тюремный дневник»