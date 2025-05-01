Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start

«Чужие деньги», третий сезон «Два холма» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Start в мае – криминальная драма «Чужие деньги», где Максим Матвеев исполняет сразу две роли, и третий сезон комедийной антиутопии «Два холма».

Помимо этого, зрителей стриминга ждут мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ, российское драмеди ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ, драма «Искусство соблазна», а также фильмы о Великой Отечественной войне из собрания Государственного фонда кинофильмов России﻿.

Уже на сервисе

ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (мелодрама, реж. Энгин Эрден)

Аслы — эффектная и прагматичная наследница крупной компании, оказавшейся на грани разорения. Ситуацию спасет лишь запуск роскошного отеля на Эгейском побережье — на земле, принадлежащей корпорации. Четверть территории находится в руках Эге, совладельца фирмы, променявшего стамбульский офис на школу серфинга и уютный ресторан в этом райском уголке. Уверенная в своей неотразимости и деловой хватке, Аслы отправляется к морю, рассчитывая за пару часов добиться у пляжного бездельника согласия. Но Эге не собирается превращать живописную бухту в стройплощадку. Аслы задерживается, чтобы отыскать к серферу правильный подход, но обнаруживает нечто куда более важное.

МИЛЛИОН ЛАЙКОВ (триллер, реж. Харви Лоури)

Карисса совсем не похожа на звезду соцсетей, она живет с отцом и сестрой в маленьком городе на семейном ранчо, которое находится на грани разорения. Приглашение крупного инфлюенсера, Джека, может спасти ее семью. Девушка отправляется на роскошную виллу в Таиланд в компании известных блогеров, чтобы набрать миллион подписчиков и побороться за рекламный контракт, — а бороться придется за жизнь.

ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (экшн-драма, реж. Наталия Ахметова-Калёнова)

Леша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Леша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Леша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа — не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?

НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (анимационный, реж. Рикардо Кертис, Родриго Перес-Кастро)

Однажды ночью на Землю прилетает метеорит и приносит с собой загадочный вирус. Белый кролик сталкивается с ним и превращается в настоящего зомби. Некогда милый пушистик теперь хочет одного — обратить всех животных в причудливые гибриды. Новенький обитатель зверинца, дикий горный лев, не собирается становиться непонятным свинольвом и решает противостоять разбушевавшемуся кролику. Но справиться в одиночку не получится, герою потребуется помощь верной команды. Осталось лишь ее собрать.

«Искусство соблазна» (драма, реж. Сарик Андреасян)

Также на «Иви»

Не изменяют только те, кто еще не встретил их. Хладнокровная бизнесвумен Анфиса, романтичная преподавательница София и многодетная мама Милена — три подруги с полярно разными характерами и общей рабочей схемой. Они искушают чужих мужей, которых жены подозревают в неверности, и зарабатывают на этом приличные деньги. Еще ни один супруг не нашел в себе сил отказать одной из них. Но совсем скоро трио познакомится с циничным олигархом, который пойдет на все, чтобы отомстить искусительницам за собственную ошибку.

«Мерцающий арбуз» (дорама, реж. Сон Джон-хён)

Двенадцатилетний Ха Ын Гёль — ребенок глухонемых родителей. Тайно он мечтает связать свою судьбу с музыкой, но после трагического случая об этом приходится забыть. Спустя шесть лет жизнь круто меняется: днем парень — образцовый студент, а ночью — гитарист рок-группы. Отец хочет, чтобы сын стал врачом, поэтому, узнав о его тайной страсти, приходит в ярость. После ссоры Ха Ын Гёль продает гитару. Но, покинув магазин, он попадает в 1995 год! Путешественник во времени должен повлиять на прошлое близких, чтобы изменить к лучшему их будущее.

«Опасная близость» (драма, реж. Иван Китаев)

финал – 1 мая

Анна — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны попадает в аварию с молодой любовницей, известной блогеркой и певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

«Опасная близость. Фильм о фильме» (документальный)

Режиссер и актеры «Опасной близости» делятся самыми яркими моментами со съемочной площадки. Иван Китаев раскрывает секрет идеального каста — ходить в театр, обращать внимание на афиши и доверять интуиции. Елизавета Боярская рассказывает, как училась накладывать швы на силиконовом тренажере и какой внутренний конфликт у Анны. Артур Бесчастный вспоминает, что поначалу возненавидел своего персонажа. А Евгения Леонова с иронией называет собственную героиню «российской Тейлор Свифт» и «неугомонной тигрицей».

Фильмы из собрания «Госфильмофонда»

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ (драма, реж. Фридрих Эрмлер)

НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД (комедия, реж. Семён Тимошенко)

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ (драма, реж. Сергей Герасимов)

В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ (драма, реж. Иван Пырьев)

«Как Вася Теркин призываться шел» (анимационный, реж. Виталий Сюмкин, Павел Шмидт)

ЖИЗНЬ В ЦИТАДЕЛИ (драма, реж. Герберт Раппапорт)

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ (драма, реж. Михаил Калатозов)

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ (документальный, реж. Илья Копалин, Леонид Варламов)

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО (комедия, реж. Михаил Жаров)

СЫН ПОЛКА (драма, реж. Василий Пронин)

ВО ИМЯ РОДИНЫ (драма, реж. Всеволод Пудовкин, Дмитрий Васильев)

ЗВЕЗДА (драма, реж. Александр Иванов)

ЖДИ МЕНЯ (драма, реж. Борис Иванов, Александр Столпер)

ДВА БОЙЦА (драма, реж. Леонид Луков)

ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК (мелодрама, реж. Герберт Раппапорт)

С 3 мая:

ТАЙНА ЗУБНЫХ ФЕЙ (анимационный, реж. Майкл Джонсон)

Вэн — молодой сын лидера зубных фей, который обязан продолжить традиции рода. Только ведь скучно ежедневно летать по домам и класть под подушки детей золотые монеты. То ли дело мечтать узнать больше о гоблинах! Мальчишке везет: однажды он знакомится с бойкой Джеммой и выясняет, что жители пещер вовсе не жуткие, как о них говорят. Вэну нравится проводить время с новой подругой, но злейший враг фей и гоблинов не дремлет. Помощник могущественной королевы пауков Мартины уже выжидает момента, чтобы поймать девчонку.

С 7 мая:

ОДНА ЛЕТОМ (комедия, реж. Аманда Рэймонд)

Оливия — типичный средний ребенок, страдающий от недостатка внимания в своей семье. Но это и неудивительно: мать разрывается между детьми, а отец работает над прорывной технологией, которую пытаются украсть двое незадачливых шпионов. Отправляясь в летний лагерь, где она надеется наконец обратить на себя внимание окружающих, Оливия еще не догадывается, что ее каникулы скоро превратятся в шпионский боевик. При помощи новых друзей и настоящего скунса ей предстоит спасать от похитителей важное изобретение отца.

С 15 мая:

«Чужие деньги» (криминальная драма, реж. Игорь Твердохлебов)

Также на «Иви»

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева, провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

С 27 мая:

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

По сюжету действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

Фото: кадр из сериала «Два холма»