Названы самые успешные голливудские проекты 2024 года

Чарт возглавил мультфильм «Головоломка 2»

Deadline подготовил большой материал об успехах и неудачах голливудских проектов в 2024 году.

Первые три места в чарте заняли проекты студии Disney. Лидером оказался мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, сделанный совместно с Pixar Animation Studios. Прибыль студии на проекте с бюджетом в $200 млн составила $650 млн. Отмечается, что это произошло не только потому, что зрители высоко оценили проект, но и благодаря масштабной маркетинговой кампании, которая смогла донести до людей, что это большой кинотеатральный проект, который не стоит ждать через несколько недель на стриминге Disney+.

Второе место занял мультфильм МОАНА 2. За вычетом всех производственных и рекламных трат лента с бюджетом в $150 млн принесла студии $415 млн. Бронза досталась кинокомиксу ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, на котором Disney и Marvel смогли заработать $400 млн. Бюджет проекта оценивается в $200 млн.

На четвертом месте оказался еще один мультфильм – ГАДКИЙ Я 4 ($370 млн прибыли при бюджете в $100 млн), а пятое место занял мюзикл ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА ($230 млн прибыли при бюджете в $150 млн).

Также в десятке оказались мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС ($207 млн прибыли при бюджете в $25 млн), фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ ($184,3 млн прибыли при бюджете в $190 млн), мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4 ($178 млн прибыли при бюджете в $85 млн), семейный проект МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ ($175 млн прибыли при бюджете в $200 млн) и мультфильм СОНИК 3 В КИНО ($123,6 млн прибыли при бюджете в $122 млн).

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2