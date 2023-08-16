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Специалисты Marvel по визуальным эффектам проголосуют за вступление в профсоюз

Автор: Илья Кувшинов

16 августа 2023

Дата выборов назначена на 21 августа

Disney/Marvel и Международный альянс работников театральной сцены (IATSE) достигли соглашения, которое позволит штатным сотрудникам подразделения визуальных эффектов студии проголосовать за возможное объединение в профсоюз.

По сообщению The Hollywood Reporter, дата выборов назначена на 21 августа, а все бюллетени должны быть возвращены до 11 сентября. Подсчет будет осуществлен третьей стороной, и тогда станет известно, получат ли специалисты по компьютерной графике свой профсоюз.

Напомним, что в начале августа большая часть представителей отдела VFX студии Marvel подписала петицию в Национальное управление по трудовым отношениям США о том, чтобы их интересы представлял альянс работников театральной сцены.

Возможное объединение специалистов по компьютерной графике Marvel в профсоюз не коснется тысяч людей, которые сотрудничают со студией через сторонние компании.

Так или иначе, в случае успеха команды Marvel, у других VFX-профессионалов тоже есть шанс: представитель IATSE Марк Патч сказал, что идея Альянса заключается в создании большего профсоюза, который будет охватывать всех мастеров по визуальным эффектам – независимо от того, работают ли они непосредственно в студиях или же сторонних VFX-компаниях.

ФОТО: Кадр со съемок фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

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