Специалисты Marvel по визуальным эффектам захотели вступить в профсоюз

Представители отдела VFX впервые в истории потребовали тех же прав, что и их коллеги по индустрии

Более 50 сотрудников подразделения визуальных эффектов студии Marvel подписали петицию в Национальное управление по трудовым отношениям США о том, чтобы их интересы представлял Международный альянс работников театральной сцены (IATSE). Об этом сообщает Deadline.

«Мы становимся свидетелями беспрецедентной волны солидарности, которая разрушает старые барьеры в индустрии и доказывает, что мы все вместе в этой борьбе, – заявил президент Альянса Мэттью Лоэб. – Это не происходит на пустом месте. Работники индустрии развлечений стараются повсюду отстаивать права друг друга, и в этом суть нашего движения. Я поздравляю сотрудников Marvel с этим важным решением и возможностью принять его вместе».

Профсоюз подчеркивает, что специалисты по компьютерной графике «впервые в истории объединились, чтобы потребовать тех же прав, что и их коллеги из киноиндустрии» – они долгое время оставались одной из немногих профессий, чьи общие интересы никто не представлял.

IATSE также отметил, что подача петиции представителей VFX-подразделения происходит в ключевой момент для индустрии – на фоне продолжающихся забастовок Гильдий сценаристов и актеров: WGA бастует со 2 мая, а SAG-AFTRA – с 14 июля.

Фото: сайт IATSE