top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Специалисты Marvel по визуальным эффектам захотели вступить в профсоюз

Специалисты Marvel по визуальным эффектам захотели вступить в профсоюз

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Представители отдела VFX впервые в истории потребовали тех же прав, что и их коллеги по индустрии

Более 50 сотрудников подразделения визуальных эффектов студии Marvel подписали петицию в Национальное управление по трудовым отношениям США о том, чтобы их интересы представлял Международный альянс работников театральной сцены (IATSE). Об этом сообщает Deadline.

«Мы становимся свидетелями беспрецедентной волны солидарности, которая разрушает старые барьеры в индустрии и доказывает, что мы все вместе в этой борьбе, – заявил президент Альянса Мэттью Лоэб. – Это не происходит на пустом месте. Работники индустрии развлечений стараются повсюду отстаивать права друг друга, и в этом суть нашего движения. Я поздравляю сотрудников Marvel с этим важным решением и возможностью принять его вместе».

Профсоюз подчеркивает, что специалисты по компьютерной графике «впервые в истории объединились, чтобы потребовать тех же прав, что и их коллеги из киноиндустрии» – они долгое время оставались одной из немногих профессий, чьи общие интересы никто не представлял.  

IATSE также отметил, что подача петиции представителей VFX-подразделения происходит в ключевой момент для индустрии – на фоне продолжающихся забастовок Гильдий сценаристов и актеров: WGA бастует со 2 мая, а SAG-AFTRA – с 14 июля.

Фото: сайт IATSE

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 1
Подробнее
Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 2
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-кот»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 августа 2023 года
Подробнее
Открылся XXXI Фестиваль российского кино «Выборг 2023»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Okko рассказал о новинках августа
Подробнее
Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса в свой новый фильм «Кинокритик»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Баба Яга» уверенно обходит «Чука и Гека» и «Красную Шапочку»
Подробнее
Что смотреть в августе в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Продюсер «Нины» прокомментировала отстранение режиссера
Подробнее
Официальная касса России: первое место досталось комедии «За Палыча!»
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра «Иви» в августе
Подробнее
Касса четверга: в лидеры бокс-офиса рвется сказка «Баба Яга спасает мир»
Подробнее
Креативный директор «Иви Originals» Илья Бурец покидает свой пост
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 августа
Подробнее
Сценаристы и студии не смогли договориться
Подробнее
Okko оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Продолжение «Барби» пока не запланировано
Подробнее