Российские медиасервисы смогут получать принудительную лицензию на фильмы, сериалы и музыку

Подобный механизм сейчас распространяется только на патенты

Российские власти разрабатывают законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии, сообщают «Ведомости». Таким образом российские медиаплатформы смогут сохранить в стране фильмы, сериалы, музыку и другие объекты интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран, которые временно или полностью останавливают деятельность в России.

После 24 февраля ряд зарубежных компаний заявили о приостановке работы в России, в частности, об этом сообщили компании Universal, Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount. Также БК сообщал, что к бойкоту отечественного рынка присоединились Lionsgate и A24. Компании прекратили выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на онлайн-сервисах. Однако выпущенные ранее проекты мейджоров пока доступны на российских видеоплатформах. Как пояснили топ-менеджеры онлайн-платформ, лицензионные контракты с зарубежными правообладателями, как правило, заключаются на год.

Механизм принудительной лицензии сейчас распространяется только на патенты. Так, ст. 1362 ГК РФ предусматривает возможность получения принудительной лицензии на изобретение или промышленный образец через суд. Воспользоваться ею может «любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение», но лишь в случае, если владелец патента на изобретение или промышленный образец не используется, либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет. Также, следует из ГК, что это приводит «к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке».

Теперь предлагается, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в частности, контент, а для ее получения не придется ждать годы.

Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта. При этом, выполнять финобязательства по контрактам, заключенным после 23 февраля 2022 года, российский лицензиат, если он является акционерным обществом, может акциями. В этих целях ему разрешается выпуск привилегированных акций, номинальная стоимость которых не может превышать 25% от уставного капитала акционерного общества. Такие акции не дают права голоса на общем собрании акционеров тем, в пользу кого они были выпущены.

Также обратиться в суд за получением принудительной лицензии могут российские организации коллективного управления (ОКУПы), если зарубежные правообладатели будут исключать свои каталоги из их управления. Один из крупнейших на сегодня ОКУПов по сборам в стране — Российское авторское общество (РАО), которое собирает вознаграждения в интересах создателей музыкальных произведений при их публичном исполнении. В РАО отказались от комментариев.

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску зарубежного правообладателя, в случае, если обстоятельства, в результате которых она была предоставлена, перестанут существовать. Например, если правообладатель заключит с российской компанией договоры о предоставлении права использования произведения на территории России.

ГК РФ сейчас не предусматривает применение принудительной лицензии для авторских прав, за исключением схемы с публичным воспроизведением и обществами коллективного управления, рассказал «Ведомостям» директор Института исследований интернета Карен Казарян. «Более того, введение таких мер нарушает международные обязательства России, в частности соглашения ТРИПС и Бернскую конвенцию, – отметил Казарян. – Бернская конвенция требует предоставления авторам ряда исключительных прав и запрещает дискриминировать национальные и иностранные произведения. Принятие этих изменений в законодательство и применение их на практике может крайне отрицательно повлиять на оставшиеся перспективы международного сотрудничества».