Министр культуры РФ Ольга Любимова объяснила, при каких условиях государство поможет кинотеатрам

Любимова предлагает площадкам создать программы, которые позволят ведомству их поддерживать

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, при каких обстоятельствах государство поможет кинотеатрам. По словам Любимовой, киносети «жили неплохо», теперь же кинотеатрам придется помогать государству маркетологически, «отрабатывать то, что площадки вообще не делали». БК приводит полную цитату министра из интервью «Интерфаксу».

«Кинотеатры пострадали сильнее всех, это правда, точно так же, как в пандемию коронавируса. У нас есть достаточно обширная и стабильно работающая сеть кинозалов, создаваемая в рамках национального проекта «Культура» в муниципалитетах. И тоже все сначала говорили: ой, да кому это надо, какие-то маленькие кинозалы. Сейчас они спасают наш прокат. Тут очень важна поддержка, и мы это не прекращаем, чтобы дать возможность ребятам из маленьких населенных пунктов, да еще и бесплатно по «Пушкинской карте», идти в кино и проводить там время.

Что касается киносетей, то жили они неплохо и имели возможность выбора. Брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. Сейчас им придется повзрослеть. И вы видите, что с начала года при господдержке вышло 45 фильмов, из них около 20 раньше бы просто не увидело своего зрителя, потому что их бы не взяли в прокат. Да, их смотрят меньше, потому что основной бюджет кинотеатров – это комиксы, туда ходили за фокусом, в 3D смотреть американские комиксы. Все остальное – сопутствующие товары: попкорн и все остальные фильмы. Так выглядит экономическая схема кинотеатров и в Германии, и во Франции, в других странах Европы. Есть исключения – Китай и Индия, где созданы свои киноимперии.

Мы свою киноимперию утратили в момент распада Советского Союза и не возвращались к этому вопросу до 2006 года, когда был создан Фонд кино, мы начали вкладывать деньги в производство на государственном уровне. При этом надо понимать, что в принципе создание аудиовизуального контента – это зона повышенного риска. Сейчас очень важно, что коллеги из Правительства поддержали нас, выделили 5,5 млрд рублей на производство. Нам очень не хватает сценаристов. Мы основоположники драматургии в мире, это все рухнуло в 1990-е: все начали испуганно стараться подражать, пытаться делать комиксы и уходить от того, чем мы были славны, что собирало залы. И сейчас если увидите, что выходит честно сделанная комедия, то она в год полмиллиарда рублей зарабатывает при затратах в 120 – 200 млн руб. Бывает лучше.

Для нас безумно важно сейчас спасти контент. В кино, как и в футболе, как известно, разбираются все, и очень болезненно зритель относится к неудачам. В этой ситуации со стороны государства самое важное - это экспертиза. То есть так отслеживать поддержку наших проектов, чтобы стараться минимизировать риски: кино можно снять и загубить на каждом этапе производства, от сценария до постпродакшна.

Кинотеатрам придется научиться помогать нам маркетологически, отрабатывать то, что они раньше вообще не делали, помогать позиционировать релизы, думать, как их правильно расписать, подумать, какие еще могут быть программы в российских кинотеатрах.

Ни одна российская сеть не предложила российским родителям забрать на четыре часа в день ребенка, и вернуть его счастливым в аквагриме и посмотревшим кино. Мы с самого начала говорили кинотеатрам: придумайте такие программы, которые позволят Министерству культуры их поддерживать. Мы не можем просто так, ни за что вкладывать деньги в кино, компенсировать. Поэтому нам очень важно, действительно, чтобы и со стороны кинотеатров был не только корыстный интерес к российскому кино с точки зрения заработка, но и с точки зрения того, как осмысленно помочь этим картинам вновь привлечь к себе людей».