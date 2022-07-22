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Очная защита авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры. Часть первая

Автор: Рая Башинская

22 июля 2022

Экспертам показали 43 проекта

К очной защите авторских и экспериментальных фильмов в этом году было допущено 43 проекта. В 2022 году было подано 99 заявок, на 30% больше, чем в 2021, когда министерство культуры получило 73 заявки.

ID Production представила экшн-триллер КЕНТАВР с Юрой Борисовым в главной роли. Его герой – таксист-инвалид, автомобиль воспринимается им как продолжение тела. Случайная встреча с эскортницей Лизой меняет его жизнь. У девушки проблемы с опасными людьми, и только он может ей помочь. Действие фильма происходит в течение одной ночи. В проекте также снимаются Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник. Часть картины уже снята. Режиссером выступает дебютант Кирилл Кемниц, автор сценария – Михаил Зубко. Продюсируют Дмитрий Литвинов, Илья Найшуллер, Екатерина Кононенко. Референсами называют фильмы ДРАЙВ, ТАКСИСТ, ТЕКСТ, БРАТ. Создатели надеются, что фильм также станет культовым. Около 25 минут в картине занимает «убойный найшуллеровский экшн». Бюджет производства составляет 110 млн рублей, запрашивают 50 млн рублей. Релиз запланирован на вторую половину 2023 года.

Vega Film заявила ироничное и легкое роуд-муви в компании 30-летних мужчин ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. По сюжету, герой решает, что на его семье лежит проклятье, поскольку все мужчины умирали рано и неожиданно: дед погиб в 66 лет, отец – в 55, дядя – в 44. До 33-летия героя осталось 13 дней, поэтому он отправляется со своими друзьями на встречу со своей школьной любовью. Фильм рассказывает о позднем взрослении потерянных мужчин, встрече с собой и жизнью. Сценарий Алексея Юрьева выиграл кинопремию «Слово», сценарный конкурс «Ленфильма» и киностудии им. Горького. Режиссером выступит Максим Дашкин. По словам продюсера Катерины Михайловой, картина будет иметь яркий зрительский потенциал, но с авторским подходом, в котором раскроется глубина замысла.

Катерина Михайлова также станет продюсером нового фильма Марии Игнатенко, сказки в реалистичном пространстве СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАД ЖИВОТНЫМИ. По сюжету, спасаясь от преследователей, героиня натыкается на поляне на крепко спящую деревенскую женщину, переходит в ее тело и начинает жить ее жизнью. Фильм основан на мифах Алтайского края и раскрывает тему превращения, трансформации женского тела, какие этапы женщина проходит в своей жизни. На главные роли рассматривают Филиппа Янковского, Ирину Саликову, Василису Земскову. Референсами называют фэнтези-драму НА ГРАНИЦЕ МИРОВ по уровню пластического грима, МЕЛАНХОЛИЮ по психологической трансформации героини, 4 Ильи Хржановского по найденным точным содержательным и образным ключам, чтобы показать русского человека.

Следующим проектом Оксаны Бычковой станет драма в жанре магического реализма ПОЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ по одноименной пьесе Марии Малухиной. Это жестокая и красивая русская сказка, роуд-муви на суровом и драматичном фоне 90-х о трех челночницах, едущих из Москвы на остров Ямал, останавливаясь в малых городах для торговли на местных рынках. Роли челночниц исполнят Дарья Екамасова, Ксения Кутепова, Дарья Коныжева. По словам режиссера, по мифологии, способу рассказу и персонажам история близка к картинам Петра Луцика и Алексея Саморядова ДИКОЕ ПОЛЕ и ОКРАИНА. Также референсами называют БУМЕР и КИТОБОЙ по визуалу. Производством занимается «Виктория Фильмс», продюсирует Максим Дашкин.

«Вита Актива Продакшн» представила мистический триллер КИНОПЛЕНКА №8 Ильи Хотиненко. П сюжету, на любительском кинофестивале в 60-х показывают кинопленку, из-за чего часть зрителей исчезает или превращается в духов. В 90-е в этом заброшенном кинотеатре открывают видеопрокат. Сын владелицы проката пропадает, и чтобы его найти, герои обращаются к духам и пытаются достать его из параллельного измерения. Одновременно бандитская группировка стремится отжать видеопрокат и тоже попадает в параллельные миры. Главную роль исполнит Наталья Земцова. Авторы сценария – Сергей Меркульев, Николай Меркульев, продюсер – Юлия Мишкинене. Референсами называют ПРИЮТ, ЗВОНОК, БРАТ. Дистрибьютором станет All Media, потенциальным соинвестором – Start.

Следующим проектом Павла Лунгина станет биографическая драма ШАГАЛ о Марке Шагале. В основе сценария лежит книга Фридриха Горенштейна. Референсами называют ЗАГАДОЧНУЮ ИСТОРИЮ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА по длительности истории – от рождения и смерти героя, ФРИДУ и ПОЛЛОКА. Фильм производится в копродукции с Францией. Главные роли исполнят французские актеры, в частности, возможно участие Луи Гарреля. Автор сценария и продюсер – Михаил Шварцман. Сопродюсер – Лоран Данелу. Производством занимаются «Голем Филмз» и Loco Films. Бюджет производства составляет 490 млн рублей, запрашивают 99 млн. Также картину поддержит фонд «Кинопрайм». Релиз намечен на май 2024 года. В прокате планируют собрать 400 млн рублей.

Дмитрий Давыдов представил свой самый главный проект, ради создания которого он пришел в кино, комедийную драму ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ. Это история трех стариков, последних жителей покинутой деревни. Несмотря на ежедневные трудности, старики хотят жить и оставаться на своем месте. В картине раскрывается тема старости и проблема исчезающих деревень. Продюсерами картины станут создатели МЕЖСЕЗОНЬЯ, Максим Добромыслов и Александр Хант. Производством занимается компания «Переворот».

Сам Александр Хант готовится снимать абсурдистскую криминальную трагикомедию 777 по одноименному роману Кирилла Рябова. Максим Стоянов сыграет бедолагу из Приморского края, работающего в бургерной и зарабатывающего 10 тысяч рублей. Неожиданно банкомат выдает ему 2 млн рублей, и это сводит его с ума. Источником вдохновения для режиссера стал АФОНЯ как исследование героя. Производством занимается компания «Дабл», продюсирует Павел Буриан. Бюджет производства составляет 120 млн рублей.

Киностудия «Ленфильм» представила психологический триллер, детектив МОНОХРОМ с Алексеем Серебряковым в главной мужской роли. Автор сценария и режиссер Ольга Городецкая называет картину нуаром на российской почве. По сюжету, журналистка Клаудия оказывается втянута в расследование серийных убийств. Все указывает на участие ее отца в этих страшных преступлениях. Когда погибает следователь, с которым ее связывают романтические отношения, Клаудия понимает, кто настоящий убийца. Продюсируют Федор Щербаков и Андрей Апостолов. Референсами по атмосфере называют ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ, по жанру – МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ, по сюжету – ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ.

Еще одним проектом «Ленфильма» стала военная мелодрама, лирическая история о любви и повседневной жизни в военное время НОЧЬ ПОСЛЕ РАССВЕТА по повести «Турдейская Манон Леско» Всеволода Петрова. По сюжету, во время войны офицер Петров прикомандирован к госпиталю, где влюбляется в санитарку Веру. Картина говорит о возможности любви даже в сложные времена. Референсами называют фильмы ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША, ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ, ТОРПЕДОНОСЦЫ, ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА. Режиссером станет Максим Дашкин, авторы сценария – Василий Шевцов и Максим Дашкин.

Андрей Зайцев готовится снимать драму ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ с Сергеем Дрейденом и Алисой Фрейндлих в главных ролях. Фильм рассказывает о супругах, питерских стариках-интеллигентов. В героях есть черты Григория Померанца и Зинаиды Миркиной, Лилианы и Семена Лунгиных, образы Ростислава Плятта и Фаины Раневской из спектакля «Дальше – тишина» Анатолия Эфроса, дуэт Михаила Глузского и Марии Мироновой из спектакля «Уходил старик от старухи» Иосифа Райхельгауза и герои фильма ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД. Фильм рассказывает о старости, любви и смерти, как ЛЮБОВЬ Михаэля Ханеке.  

Компания JUICE заявила психологическую драму ПОВОДОК. По сюжету, Ирина сбивает собаку и привозит ее хозяину, Михаилу. Его восьмилетний сын Дима, год молчавший после смерти матери, принимает Ирину за свою маму и не хочет ее отпускать. Ради сына Михаил удерживает женщину в доме силой, и она становится пленницей. Драматургическими референсами называют ОХОТУ, ПЛЕННИЦ, УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ. Визуальные источники вдохновения – РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН, ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ, ПСИХО. Режиссером выступает Юлия Колесник, автор сценария – Александр Русаков. Продюсируют Илья Комаров и Илья Собинов.

Никита Владимиров приступает в августе к съемкам романтической комедии СЕЙЧАС! с Андреем Бурковским в главной роли. По сюжету, герой получает возможность прожить свою жизнь за один день, чтобы понять, к чему приведут принятые им решения. Создатели называют картину сказкой о потерянном времени. В качестве референсов говорят о фильмах КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ, БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО, ДЕНЬ СУРКА. В картине также будут сниматься Ирина Пегова, Федор Лавров, Ольга Волкова. Производством занимается «Искусство для людей». Продюсируют Никита Владимиров, Андрей Бурковский, Андрей Мухачев. Бюджет производства составляет 86 млн рублей. Предполагаемые сборы – 80 млн рублей. Прокатчиком станет «СБ Фильм».

«Кактус Фильм» заявила музыкальную комедию ШОК-ТОК ИЛИ AC/DC. По сюжету, продюсер набирает в музыкальную группу молодых и наивных артистов. В момент подписания контракта его бьет током. Но герои не собираются упускать свой единственный шанс и поддерживают видимость, что с продюсером все в порядке. Уникальность проекта создатели видят в сочетании известных российских хитов с оригинальной музыкой. Референсами называют МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ, ЧИКАГО, РОК НА ВЕКА. Режиссером заявлена Мария Мигунова, продюсером – Надежда Горшкова. Дистрибьютором станет All Media. Проект поддерживает IVI.

«Каро Продакшн» представила драму 42-Й КМ с Ириной Купченко в главной роли. По сюжету, героиня живет в старом загородном доме. После смерти ее мужа прошло полгода. Неожиданно приезжают дети и предлагают продать дом, что немыслимо для героини. Автором сценария и режиссером заявлен Максим Кубринский. Продюсер – Юрий Обухов. Бюджет составляет 90 млн рублей, запрашивают 60 млн.

Кинокомпания «Июнь» повторно представляет драму ВАСИЛИЙ И НОРОЧКА Константина Худякова. По сюжету, в 80-е годы на телевидении снимается фильм по пьесе Ибсена «Кукольный дом», которая становится нравственным мерилом для всей съемочной группы. Главные роли исполнят Юлия Пересильд и Юлия Снигирь. Автор сценария – Лариса Малеванная, продюсер – Екатерина Маскина. Прокатчиком станет «СБ Фильм».

Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» запросила средства на окончание съемок мелодрамы ЛУНАТИКИ Юрия Мороза. Треть фильма снята в партнерстве с онлайн-кинотеатром IVI. Виктория Исакова играет в картине мать, которая борется с наркотической зависимостью сына. В процессе лечения они сталкивается с неразрешимой для себя дилеммой – спасти сына и потерять его навсегда, поскольку метод психокоррекции запрещает встречу пациента с близкими, чтобы избежать рецидива. В картине также снимаются Алексей Филимонов, Степан Белозеров, Дмитрий Чеботарев. Бюджет составляет 120 млн рублей, запрашивают 80 млн рублей. В прокате планируют собрать 100 млн.

Кинокомпания «Пассажир» представила психологическую драму ПОМОРСКАЯ ЛЕГЕНДА. По сюжету, после шторма поморы находят на берегу мужчину и приносят его в свое поселение. Появление пришлого человека взрывает жизнь обособленного сообщества изнутри. Референсами называют фильмы ПОГОНЯ Артура Пенна и ПЕРЕД ДОЖДЕМ Милчо Минчевского. Автор сценария и режиссер –Светлана Стасенко, продюсер – Лиза Антонова. Бюджет составляет 81,1 млн рублей, запрашивают 56,8 млн.

Кинокомпания «ТРИ «А» представила картину КАРЬЕРА КУКОЛКИ по мотивам романа Аркадия Аверченко «Шутка мецената». Действие происходит в начале XX века. Прототипами героев являются Сергей Есенин, Александр Грин, Михаил Кузьмин. По сюжету, молодые люди из свиты богача по прозвищу Меценат придумывают масштабный розыгрыш: при помощи своих связей и прессы они хотят убедить всю Россию в гениальности молодого навивного и, по их мнению, абсолютно бездарного поэта. Режиссером выступает Евгений Юликов. Авторы сценария – Евгений Юликов и Светлана Астрецова. Продюсер – Юрий Бердников.

Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» заявила остросюжетный психологический триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. По сюжету, главный герой нанимает людей для изображения членов его семьи и манипулирует ими всевозможными способами для получения эмоций. Фильм рассказывает об одиночестве, ценности семьи, разрыве духовных связей в обществе. Режиссером выступает Георгий Ильин, автор сценария – Сергей Калужанов. Продюсирует Дмитрий Потемкин.

В третий раз на субсидию Минкульта подается музыкальный фильм-притча на стыке кино, театра и видеоарта БИЛЕТ НА БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ Антона Адасинского. По сюжету, мальчик Давид должен спасти мировые часы, для этого он отправляется в путешествие, где встретит человеческие пороки. Тема «Божественной комедии» в картине переплетается с реальностью. Производством занимается «Смарт Фильм Медиа». Продюсируют Дмитрий Никитин и Анастасия Разлогова. Фильм поддержан Президентским фондом культурных инициатив. В сентябре начнутся съемки.

«Миг Продакшн» представила драму НЕМАЯ КУКУШКА по пьесе Зульфата Хакима. Во время советско-финской войны два татарина, сражающиеся по разные стороны, встречаются в лесу и не стреляют друг друга. За это их судят. С этого начинается череда мытарств Зарифа. Референсами называют ИВАНОВО ДЕТСТВО по снам героя о мирной жизни и АННУ КАРЕНИНУ по присутствию в сюжете театральной реальности. Автор сценария и режиссер – Сергей Ольденбург-Свинцов. Продюсер – Александр Остапко. Бюджет составляет 78,7 млн рублей, запрашивают 55 млн. Картину поддерживает республика Татарстан.

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