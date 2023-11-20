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Роскомнадзор планирует блокировать пиратский контент с ЛГБТ-сценами

Автор: Илья Кувшинов

20 ноября 2023

Ранее статьи о пропаганде касались только официальных сервисов

Роскомнадзор собирается блокировать пиратские сервисы, которые распространяют фильмы и сериалы с ЛГБТ-сценами. Об этом сообщают «Ведомости».

Участники антипиратского меморандума, в который помимо Роскомнадзора входят «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели, реализовали новый механизм, комбинирующий информацию сразу двух реестров: Единого реестра запрещенных материалов от Роскомнадзора и реестра от МКС, в который представители легальных стримингов помещают ссылки на пиратский контент.

Ожидается, что после анализа материалов из реестров Роскомнадзор будет блокировать пиратские сервисы с запрещенными материалами.

Стоит отметить, что ранее за демонстрацию фильмов и сериалов с ЛГБТ-сценами наказывали только официальные онлайн-кинотеатры.

Фото: Freepik

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