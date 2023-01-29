Предварительная касса уикенда: «Изумительный Морис» стартует со второй строчки чарта

«Крушение» выступает выше ожиданий

В очередной раз лидерство уикенда осталось за отечественным проектом ЧЕБУРАШКА (CP). Релиз пополнил свою копилку еще на 450 млн рублей, что позволит уже к концу следующей недели покорить отметку сборов в 6 млрд.

Лучшей новинкой, как и ожидалось, стала анимационная лента ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG). Экранизация произведения Терри Пратчетта начала свой прокат с 83 млн рублей, попутно показав лучшую заполняемость среди всех премьер уикенда. Это лучший старт среди всех зарубежных мультфильмов прокатчика. Прежний рекорд был у выходившей в 2017 году БАЛЕРИНЫ (77 млн).

Выше ожиданий показал себя боевик КРУШЕНИЕ (CP). Проект записал на свой счет 67 млн рублей, заняв пятую строчку чарта. Это значительно опережает результат прошлого релиза прокатчика с Джерардом Батлером в главной роли, фильма ПРОПАВШАЯ (20,3 млн).

Последней новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (PRD). Релиз освоил лишь 8,5 млн рублей за четыре дня проката.

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