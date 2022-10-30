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Предварительная касса уикенда: амбициозные новинки не смогли сместить «Сердце пармы» с пьедестала

Автор: Георгий Романов

30 октября 2022

Картина преодолела отметку общих сборов в 550 млн рублей

Благодаря старту сразу трех амбициозных отечественных новинок, последний уикенда октября стал самым посещаемым с марта 2022 года. При этом лидерство удалось удержать холдоверу — историческому проекту СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). Фильм заработал в четвертый уикенд порядка 75 млн рублей и теперь его общая касса превысила отметку в 550 млн рублей.

Лучшей из новинок стал приключенческий экшн ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (CP). Картина с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым в главных ролях в свой первый уикенд освоила около 70 млн рублей. 

Тройку лучших с результатом порядка 43 млн рублей замкнул семейный релиз ГРОЗНЫЙ ПАПА (CRP), который в ожесточенной схватке опередил главного конкурента за целевую аудиторию, мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (NKI). Анимационный проект записал на свой счет 38 млн рублей. У обоих релизов отличные цифры средней заполняемости и хорошая перспектива длинного проката. 

Замкнули топ-10 лучших проектов уикенда две хоррор-новинки: АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (KNLG) и УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP) освоили за четыре дня проката 6,6 и 5,7 млн рублей соответственно. 

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